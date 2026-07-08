Compras na Temu, Shein e AliExpress mais caras: Finanças explicam com exemplos

Vestidos de cerimónia a partir de 8 euros? Este é o armazém onde as influencers vão

Ibersino: conheça a loja física em Portugal onde se compra Shein, Temu e Amazon

Porque andam todos a falar desta nova loja low cost em Portugal? Fomos perceber o que lá se compra

Fomos à rival da IKEA e transformámos totalmente a casa de banho. Conta final: 120 euros (esta é a lista)

Fomos à concorrente do Lidl e trouxemos um carrinho cheio de compras por 60 euros (cremes de marca incluídos)

Fogo destruiu a famosa loja dos vestidos de festa baratos. Mas há duas alternativas

Quem costuma fazer compras em plataformas como Temu, Shein, AliExpress ou outras lojas online sediadas fora da União Europeia deve preparar-se para pagar mais pelas encomendas.

Já entrou em vigor uma nova regra europeia que elimina a isenção de direitos aduaneiros para encomendas de valor até 150 euros. Na prática, passa a ser aplicada uma taxa fixa de 3 euros por cada tipo de produto incluído na encomenda.

O que muda nas compras online?

Até agora, as encomendas de baixo valor beneficiavam de uma isenção de direitos aduaneiros. Com as novas regras, todas as encomendas provenientes de países fora da União Europeia ficam sujeitas a novos encargos.

O valor a pagar depende do número de categorias de produtos presentes na encomenda e não apenas do preço final.

Veja alguns exemplos:

Uma encomenda com três t-shirts paga 3 euros, por se tratar do mesmo tipo de produto.

Uma encomenda com um top, uma bolsa e um chapéu paga 9 euros, uma vez que inclui três tipos de produtos diferentes.

Se comprar três t-shirts, mas estas forem enviadas em duas remessas distintas, terá de pagar 6 euros, já que a taxa é aplicada a cada remessa.

Porque é que a União Europeia criou esta medida?

Segundo a Comissão Europeia, só em 2024 entraram na União Europeia cerca de 4,6 mil milhões de encomendas com valor inferior a 150 euros, o equivalente a mais de 12 milhões de encomendas por dia. A maioria teve origem na China.

Com esta alteração, Bruxelas pretende:

Garantir uma concorrência mais justa entre empresas europeias e plataformas internacionais;

Reforçar a segurança dos produtos que entram no mercado europeu;

Combater situações de fraude e subdeclaração do valor das encomendas;

Melhorar o controlo das importações.

Como evitar surpresas quando a encomenda chegar

Antes de concluir uma compra numa loja online fora da União Europeia, vale a pena verificar se o preço apresentado já inclui o IVA, os direitos aduaneiros e eventuais custos de desalfandegamento.

Caso esses encargos não estejam incluídos, poderá ter de pagar valores adicionais quando a encomenda chegar a Portugal, o que pode transformar uma aparente pechincha numa compra bastante mais cara do que o esperado.