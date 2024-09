Espanhóis destacam sucesso de cadeia que faz concorrência à Mercadona e ao Lidl (e já está em Portugal)

A inflação que se tem sentido nos últimos anos tem obrigado a que muita gente se organize antes de ir ao supermercado. Com os orçamentos mais apertados, encontrar espaços comerciais com preços mais em conta tornou-se uma necessidade e, por isso, não é de estranhar que na hora de ir às compras, haja mais cuidado com a escolha das lojas.

Em Espanha, o problema não é diferente e há uma cadeia de lojas que tem ganhado destaque e que tem conquistado cada vez mais clientes, fazendo frente à Mercadona e ao Lidl, refere o site La Razón. Trata-se da cadeia neerlandesa Action que chegou ao país vizinho há relativamente pouco tempo e que também já tem lojas em Portugal desde o início deste ano.

De acordo com o site espanhol, a Action é uma cadeia de supermercados de baixo custo e está a causar uma revolução no mercado de Espanha devido aos seus preços competitivos e à variedade de produtos disponíveis. Com 32 lojas no país, o supermercado tem sido bem recebido pelas pessoas em grande parte por causa dos 1500 artigos por menos de 2 euros.

Em Portugal, a cadeia tem aberto lojas por todo o país, contando já com 7 espaços, e é apresentado como uma retalhista low-cost que tem produtos de decoração, utensílios de cozinha e roupa, passando também por alguns produtos alimentares.

Esta cadeia de supermercados existe desde 1993 e já está em 11 países, entre eles, Países Baixos, Bélgica, Alemanha, Luxemburgo, França, Polónia, República Checa, Áustria, Itália, Espanha e Eslováquia.

Na galeria acima destacamos alguns dos produtos à venda na Action que mais nos chamaram a atenção.