Fazer compras e pagar através de reconhecimento facial já acontece no Brasil

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A Deconve é uma start-up brasileira que criou uma solução de biometria facial, centrada em IA, que autentica pagamentos e ajuda a prevenir fraudes. A solução despertou a atenção do mercado e já está a ser testada nos espaços comerciais da cadeia de retalho Havan.

A aposta da Deconve é o FaceMatch voltado para os pagamentos com biometria facial. O cliente regista-se no sistema de crédito da loja em questão, com a documentação necessária e a respetiva imagem facial. A partir daí, o pagamento das compras é feito com a verificação do rosto. O sistema compara a fotografia capturada na altura da compra com a que está registada e se houver coincidência a compra é autorizada. O fundador da start-up assegura que 98% das autenticações são feitas em menos de um segundo.

A tecnologia foi desenhada para ser de fácil integração no retalho com a instalação de uma webcam e sem necessidade de equipamentos específicos. No caso das lojas Havan, estas são um verdadeiro laboratório para esta tecnologia já que o retalhista adotou o sistema em toda a rede. Além de reduzir as filas, diminui os custos com a emissão de cartões.

Rodrigo Tessari, CEO da Deconve, explicou na imprensa brasileira que o sistema aporta mais segurança para a empresa e torna-se mais prático para o cliente que não necessita de senhas nem de cartões.

Para este ano, a meta da empresa é chegar aos 4 milhões de reais de faturação e expandir a biometria facial como forma de validação dos pagamentos entre os clientes atuais e os novos contratos.

Este projeto da Deconve nasceu em ambiente universitário, concretamente na Universidade Federal de Santa Catarina, onde Rodrigo Tessari começou a pesquisar aplicações de inteligência artificial. A primeira proposta foi lançada em 2020 e era orientada para a contagem de fluxo em lojas. Devido à parceria com a Havan, a start-up começou a focar-se nas soluções de segurança para o retalho baseadas em biometria facial. O produto Deconve ID foi a primeira solução usada para identificar pessoas com histórico de fraudes e acionar as equipas de segurança em tempo real.

A aplicação desta solução não está isenta de alguma controvérsia uma vez que exige cuidado no tratamento dos dados pessoais. O sistema da Deconve não armazena a imagem diretamente. Converte o rosto num template biométrico e mantém os dados apenas pelo tempo necessário para validação e auditoria, até um limite de 30 dias.

A start-up quer expandir o FaceMatch através de parcerias com empresas de software de ponto de venda e, no longo prazo, transformar-se num hub de segurança para o retalho, combinando prevenção de furtos e autenticação de pagamentos.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders