Produtos em segunda mão estão cada vez mais na mira dos jovens

O consumo em plataformas de revenda como a Vinted, o Ebay ou a Wallapop aumentou mais de 16% em Portugal, quando comparado com o mesmo período do ano anterior, e são as gerações mais jovens que estão a fazê-lo com mais frequência, segundo dados internos da Revolut, a fintech global com mais de 1,5 milhões de clientes em Portugal e 45 milhões em todo o mundo.

Um estudo lançado em agosto por Deloitte revela que os jovens adultos, apesar de otimistas com relação ao futuro, continuam preocupados com o custo de vida e com as alterações climáticas. Assim, os mais jovens poderão estar a virar-se para este tipo de plataformas por uma questão de crise climática e também por motivos financeiros (conseguindo comprar roupa por preços mais acessíveis e vender aquilo que já não usam).

Dados internos da Revolut comprovam o facto de que são as gerações mais novas aquelas que mais estão a adotar este tipo de plataformas. A Gen-Z (18-24 anos) gasta agora mais 50% no mercado de segunda mão e os Millennials (24-34) viram a sua despesa aumentar em 22%, quando comparado com 2023. Este aumento poderá estar ligado com as preocupações dos jovens, diz a Revolut.

Pelo contrário, as gerações mais velhas parecem não estar dispostas a pagar tanto neste tipo de mercado: as pessoas entre os 55 e os 64 anos gastam agora menos 17% e aqueles com mais de 75 reduziram as suas compras em 8%. Apesar de terem reduzido o montante gasto, são as gerações mais velhas aquelas que mais fazem compras em plataformas de moda circular.

O número de transações na geração com mais de 75 anos subiu 80% relativamente ao ano anterior e aqueles entre os 65 e os 74 anos gastam agora mais 21% do que em 2023. O segundo lugar é ocupado pela Gen-Z que, para além de ter aumentado o valor que gasta nestas plataformas, também faz mais compras (51%).

Para os portugueses o mercado de segunda mão é uma aposta segura na qual continuam a investir de ano para ano. De 2023 para 2024, o número de total de transações em plataformas como a Vinted, Ebay, Etsy, Wallapop, Depop e Olx subiu quase 20%. Ainda assim, existem claras vencedores: os portugueses compram mais nas plataformas Vinted e Wallapop, com ambas a registar aumentos de 27% e 78%, respetivamente.

