Acaba já amanhã! Pouca gente reparou que este computador portátil foi dos 1600 aos 350 euros

Se há alturas ideais para trocar de portátil, o regresso às aulas é uma delas — e esta campanha relâmpago da Amazon é difícil de ignorar. Atenção que esta oferta termina já amanhã, 2 de setembro. O computador portátil NAIKLULU, que custava 1.599,99 euros, está agora a ser vendido por apenas 349,99 euros, um desconto impressionante de quase 80%.

Este modelo vem equipado com um processador Twin Lake N100 de 12.ª geração, lançado em 2025, capaz de lidar sem esforço com tarefas do dia a dia, desde o trabalho escolar à navegação e multitasking. Junta-se-lhe ainda uma memória RAM generosa de 16 GB (expansível até 32 GB) e um SSD de 1 TB, perfeito para guardar trabalhos, filmes, fotos ou programas mais pesados sem preocupações com falta de espaço ou lentidão.

O ecrã de 16 polegadas em Full HD, quase sem margens, garante uma experiência imersiva tanto para estudar como para ver séries ou jogar ocasionalmente. Além disso, o teclado retroiluminado e os altifalantes duplos tornam a utilização mais confortável e agradável em qualquer ambiente. Pesando apenas 1,6 kg e com 20 mm de espessura, é um portátil fino e fácil de transportar na mochila, ideal para a rotina entre casa, escola ou universidade.

A conectividade também não fica para trás: inclui entradas USB 3.0 e 2.0, saída mini HDMI, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi de alta velocidade, permitindo ligações rápidas e versáteis. A bateria de longa duração de 6000 mAh oferece autonomia suficiente para acompanhar um dia de aulas ou de trabalho sem estar sempre preso à tomada.

As avaliações dos utilizadores confirmam a boa relação qualidade-preço. Muitos destacam a rapidez na configuração, a qualidade do ecrã e a facilidade de utilização para necessidades básicas e estudantis. Em resumo, é um portátil completo, robusto e prático — e, a este preço, dificilmente haverá melhor oportunidade neste regresso às aulas.

