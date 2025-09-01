Facebook Instagram
Descobertas

Acaba já amanhã! Pouca gente reparou que este computador portátil foi dos 1600 aos 350 euros

O desconto é de quase 80% e vem mesmo a calhar em tempo de regresso à escola. Dizem as avaliações que é o produto perfeito para estudantes
IOL
Hoje às 10:32

Este artigo pode conter links afiliados*

De 160 para 37 euros: este smartwatch está a ser a 'loucura' entre os homens (tem 5 estrelas)

Se há alturas ideais para trocar de portátil, o regresso às aulas é uma delas — e esta campanha relâmpago da Amazon é difícil de ignorar. Atenção que esta oferta termina já amanhã, 2 de setembro. O computador portátil NAIKLULU, que custava 1.599,99 euros, está agora a ser vendido por apenas 349,99 euros, um desconto impressionante de quase 80%. 

VEJA COMO COMPRAR

Este modelo vem equipado com um processador Twin Lake N100 de 12.ª geração, lançado em 2025, capaz de lidar sem esforço com tarefas do dia a dia, desde o trabalho escolar à navegação e multitasking. Junta-se-lhe ainda uma memória RAM generosa de 16 GB (expansível até 32 GB) e um SSD de 1 TB, perfeito para guardar trabalhos, filmes, fotos ou programas mais pesados sem preocupações com falta de espaço ou lentidão.

O ecrã de 16 polegadas em Full HD, quase sem margens, garante uma experiência imersiva tanto para estudar como para ver séries ou jogar ocasionalmente. Além disso, o teclado retroiluminado e os altifalantes duplos tornam a utilização mais confortável e agradável em qualquer ambiente. Pesando apenas 1,6 kg e com 20 mm de espessura, é um portátil fino e fácil de transportar na mochila, ideal para a rotina entre casa, escola ou universidade.

A conectividade também não fica para trás: inclui entradas USB 3.0 e 2.0, saída mini HDMI, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi de alta velocidade, permitindo ligações rápidas e versáteis. A bateria de longa duração de 6000 mAh oferece autonomia suficiente para acompanhar um dia de aulas ou de trabalho sem estar sempre preso à tomada.

As avaliações dos utilizadores confirmam a boa relação qualidade-preço. Muitos destacam a rapidez na configuração, a qualidade do ecrã e a facilidade de utilização para necessidades básicas e estudantis. Em resumo, é um portátil completo, robusto e prático — e, a este preço, dificilmente haverá melhor oportunidade neste regresso às aulas.

VEJA COMO COMPRAR

 

 

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
De 160 para 37 euros: este smartwatch está a ser a 'loucura' entre os homens (tem 5 estrelas)
Mochila Eastpak: o melhor preço da mochila que todos os miúdos querem para o regresso às aulas
Adoramos a nossa air fryer, mas não passamos sem comida de tacho. E agora queremos esta panela
Faz sopas, batidos e até sobremesas: o preço desta Moulinex caiu a pique
Mais Vistos
00:05:12
Big Brother
Brincadeira acaba mal… Catarina Miranda e Afonso Leitão tentam sabotar gelado de Viriato Quintela e tudo corre ao lado
tvi
00:06:58
Dois às 10
Cristina Ferreira faz esclarecimento sobre filha de Ana Duarte: «Gosto pouco de ser acusada de mentirosa»
tvi
00:07:18
Big Brother
Catarina Miranda e Afonso Leitão em modo ‘Tudo ou Nada’ entram em negociações com Bruna
tvi
00:03:54
Big Brother
A sós na casa: Afonso Leitão e Jéssica Vieira ficam de fora do 'piquenique do líder'
tvi
Destaques IOL
Dicas
Manchas queimadas na placa de indução: uma pastilha da máquina da loiça resolveu
Cheesecake
Cheesecake de bolacha maria: a receita simples que nos leva numa doce viagem à infância
Fábio Belo
OPINIÃO I Miranda salva, mas já sem brilho de estrela
Loiça
Estes 5 gestos acabaram com a desilusão da loiça mal lavada no fim de cada ciclo
Mais Lidas
Previsões tempo
Descida das temperaturas tem os dias contados
cnn
Transferências
Presidente do Levante admite negociações com o Benfica por Carlos Álvarez
maisfutebol
Ursula von der Leyen
Aterragem de avião onde seguia Ursula von der Leyen afetada por alegada interferência russa no GPS
cnn
Sporting
OFICIAL: Ioannidis é reforço do Sporting
maisfutebol
Dois às 10
Ana Duarte fica lavada em lágrimas ao revelar como encontrou a filha: «Se soubesse, tinha saído»
tvi
Dois às 10
Assim que saiu do «Big Brother Verão», Ana Duarte correu para os braços de quem menos se esperava
tvi