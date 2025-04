Neurocientistas recomendam truques para quem tem dificuldade em concentrar-se

Por vezes com a correria do dia a dia a distração é bastante fácil de acontecer. Basta um toque de uma chamada telefónica, conversas paralelas ou as redes sociais para dificultarem a capacidade de concentração.

O site Saber Vivir revela que neurocientistas têm estudado formas de melhorar esta habilidade e identificou hábitos simples que podem fazer toda a diferença.

1. Faça pausas estratégicas

A técnica Pomodoro sugere trabalhar em blocos de 25 minutos seguidos de pausas de 5 minutos. Este método ajuda o cérebro a processar melhor a informação e evita o cansaço mental.

2. Afaste o telemóvel

Ter o telemóvel à vista aumenta a tentação de o consultar constantemente. Mantê-lo longe da área de trabalho e desligar notificações pode melhorar significativamente a concentração.

3. Pratique mindfulness

A meditação e o mindfulness ajudam a treinar a mente para manter o foco. Estudos indicam que estas práticas fortalecem as áreas do cérebro ligadas à atenção e à tomada de decisões, reduzindo o stress e melhorando a produtividade.

4. Defina objetivos claros

Dividir as tarefas em passos pequenos e bem definidos torna o trabalho mais organizado e reduz a sensação de sobrecarga. Com um plano estruturado, é mais fácil manter-se focado.

5. Escolha bem o ambiente sonoro

A música instrumental ou os sons da natureza podem ajudar na concentração, mas músicas demasiado envolventes podem ser uma distração. O ideal é testar e perceber o que funciona melhor para cada situação.

Pequenas mudanças na rotina podem ter um grande impacto na capacidade de concentração. Apostar nestes hábitos pode tornar o dia mais produtivo e equilibrado.