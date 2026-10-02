Banda que marcou Portugal nos anos 90 volta a Lisboa e Porto

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A banda Resistência vai regressar aos palcos dos coliseus do Porto e de Lisboa para concertos nos dias 23 e 30 de janeiro, respetivamente, foi hoje anunciado.

Estas duas datas, tidas como concertos de Ano Novo, “dão continuidade a uma tradição que tem vindo a ganhar um lugar próprio no percurso d’A Resistência”, na medida em que “são o momento escolhido pela banda para começar cada ano junto do público”, celebrando “um repertório que continua a atravessar gerações”, afirmam os promotores em comunicado.

Em 2026, ano em que celebram 35 anos de carreira, os Resistência voltaram a fazer uma digressão nacional, confirmando a atualidade do projeto “e a capacidade das suas canções para continuarem a encontrar novas gerações”, acrescentam.

A organização recorda também que, no início deste ano, os Resistência apresentaram novos temas no seu repertório, prolongando uma característica que acompanha o projeto desde a sua origem: “revisitar canções, apropriar-se delas através da identidade coletiva das suas vozes e instrumentos e devolvê-las ao público com uma nova leitura”.

Os Resistência são um ‘supergrupo’ formado em 1989, com elementos de bandas como Xutos & Pontapés, Delfins e Madredeus.

Os Resistência estrearam-se em disco em 1991, com “Palavras ao Vento”, ao qual se seguiu, em 1992, o álbum “Mano a Mano”, e no ano seguinte, “Ao Vivo no Armazém 22”, álbum que marca o primeiro ciclo deste projeto acústico.

Em 2014, os Resistência voltaram a revisitar os repertórios das bandas e dos intérpretes nacionais com “Horizonte”, a que se seguira, em 2016, “Ao Vivo em Lisboa”, e em 2018, “Ventos e Marés”.