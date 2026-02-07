Facebook Instagram
Concurso desafia jovens portugueses a criar videojogos

A 6.ª edição do concurso destina-se a jovens dos 7 aos 15 anos e visa aproximá-los da tecnologia e fortalecer as relações intergeracionais entre mais velhos e mais novos

Link To Leaders
Há 3h e 21min
Trabalhar no computador
Foto: Vitaly Gariev, Pexels
A DXC Technology lançou a 6.ª edição do concurso DXC Code Challenge, uma iniciativa que tem como objetivo despertar o interesse e a paixão para o mundo da programação dos jovens dos 1.º aos 3.º Ciclos, entre os 7 e os 15 anos, e aproximá-los da tecnologia e da ciência, de forma divertida e colaborativa.

O desenvolvimento de videojogos desta edição promete convergir experiências e saberes entre gerações, sensibilizando os jovens para a importância de ouvir, aprender e valorizar o passado ao mesmo tempo que criam soluções para o futuro. O tema deste ano – Conectando Gerações, Codificando Emoções – realça a necessidade de contribuir para a fortificação da relação entre os mais velhos e os mais novos.

O DXC Code Challenge materializa-se num concurso de programação nas tecnologias Scratch e MakeCode Arcade, que põe à prova a imaginação e habilidades dos mais jovens. As inscrições estão abertas até dia  15 de abril, e a revelação dos vencedores terá lugar no dia 30 de maio numa cerimónia presencial em Lisboa.

Neste concurso, cada grupo de jovens terá de criar um videojogo de aventuras, existindo três categorias: Kids, para crianças do 1.º ciclo dos 7 aos 9 anos; Júnior, para estudantes do 2.º ciclo dos 10 aos 11 anos; e Sénior, para jovens do 3.º ciclo dos 12 aos 15 anos.

A iniciativa não se destina apenas a contextos escolares, podendo as crianças e jovens concorrer a título individual ou formar grupos de dois com os irmãos ou amigos.

Nos Desafios Kids e Júnior, em pares, os participantes deverão criar um jogo bidimensional interativo em Scratch 3.0. No desafio Sénior, recorrendo ao MakeCode Arcade e em pares, os participantes deverão desenhar um jogo de plataformas bidimensional (2D), criando múltiplos cenários e incluindo pelo menos 3 personagens no ambiente de jogo. O DXC Code Challenge conta com o apoio da Happy Code para fazer chegar este concurso a cada vez mais jovens.

O concurso DXC Code Chalenge pretende sensibilizar os jovens para a importância de manter viva a relação entre as diferentes gerações. Num mundo moldado, cada vez mais, pela tecnologia, pretende-se que os mais novos não esqueçam a capacidade de ouvir histórias passadas e desenvolver soluções para o futuro.

“Como acreditamos que as gerações passadas têm tanto para aprender e ensinar como as gerações mais atuais, este ano apostamos no tema da proximidade entre os mais velhos e os mais novos. Assim, esperamos que o concurso desperte interesse e paixão pela tecnologia, mas também cultive o respeito e a colaboração intergeracional”, sublinhou Carlota Guedes Figueiredo, Marketing & Communication Director da DXC em Portugal.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.

 

