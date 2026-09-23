Namorada de estrela de reality show condenada a prisão. Em causa está uma fortuna em criptomoeda

Iris Rabaya Au, namorada do vencedor do Love Island Davide Sanclimenti, foi condenada a 18 meses de prisão nos Estados Unidos por ocultar milhões de dólares em rendimentos ao fisco. O caso está ligado ao dinheiro gerado pelo antigo companheiro, Adam Iza, um empresário de criptomoedas que admitiu vários crimes.

A informação é avançada pelo Daily Mail, que teve acesso a documentos judiciais. A mulher, de 27 anos, declarou-se culpada em março de 2025 de uma acusação de apresentação de uma declaração fiscal falsa. A sentença foi conhecida a 21 de setembro.

Além da pena de prisão, a norte-americana foi condenada a pagar cerca de 1,4 milhões de dólares (cerca de 1,2 milhões de euros) em restituição.

Milhões em criptomoedas e uma rede de empresas

De acordo com os procuradores, Iris Rabaya Au terá desempenhado um papel na estrutura financeira utilizada por Adam Iza para movimentar e ocultar dinheiro proveniente de atividades ilícitas.

Iza, que se apresentava como empresário ligado ao mundo das criptomoedas, terá utilizado empresas-fantasma e contas bancárias abertas em nome dessas sociedades.

As autoridades norte-americanas alegam que Au adquiriu cerca de 16 milhões de dólares em criptomoedas para o então companheiro através dessas contas.

Entre 2020 e 2023, mais de 2,6 milhões de dólares terão sido transferidos de várias contas para contas bancárias pessoais de Au. Segundo os procuradores, esse dinheiro não foi declarado ao Internal Revenue Service (IRS), a autoridade tributária norte-americana.

Os procuradores alegaram ainda que Au escondeu entidades e rendimentos do preparador das declarações fiscais e declarou apenas uma pequena parte dos valores que tinha recebido.

Carros de luxo e malas caríssimas entre os bens entregues

A condenação implicou também a perda de vários bens de luxo. Segundo documentos judiciais citados pelo Daily Mail, Au teve de entregar às autoridades, entre outros bens, um Mercedes-Benz GLS, um Porsche 911 e um Ferrari 488 Pista.

A lista inclui ainda 14 malas Louis Vuitton, três malas Chanel e artigos de marcas como Prada, Burberry, Hermès, Gucci e Dior.

Entre os bens entregues estão também três esculturas com a designação "Godfather", uma referência ao nome pelo qual Adam Iza se apresentava.

Os procuradores sustentam que o dinheiro associado a Iza terá sido utilizado na aquisição ou aluguer de propriedades de luxo, carros, joias e roupa, além de despesas de lazer que terão atingido quase 10 milhões de dólares.

Davide Sanclimenti mantém-se ao lado da namorada

A história ganhou particular atenção no Reino Unido devido à relação de Iris Rabaya Au com Davide Sanclimenti, vencedor do Love Island em 2022.

Os dois começaram a namorar em maio de 2024 e tornaram pública a relação em janeiro de 2025. Sanclimenti, de 31 anos, tem manifestado publicamente apoio à companheira e já tinha revelado ao Daily Mail que conhecia a situação judicial de Au quando começaram a relacionar-se.

"Eu sabia da situação dela desde o início, e foi por isso que a protegi", afirmou o italiano ao jornal em março.

Após a sentença, Sanclimenti voltou a apoiar publicamente a namorada através das redes sociais. Au publicou um vídeo no domingo, véspera da sentença, no qual afirmou ter estado numa relação abusiva com um antigo companheiro e reconheceu ter cometido "erros" relacionados com os impostos. "Cometi erros, erros graves, e assumo a responsabilidade por eles", afirmou.

A norte-americana acrescentou que Davide e a família permaneceram ao seu lado durante o processo.

Quem é Adam Iza e qual o seu envolvimento no caso?

Adam Iza, antigo companheiro de Au, declarou-se culpado em janeiro de 2025 de várias acusações, incluindo conspiração contra direitos, fraude eletrónica e evasão fiscal.

O caso envolve ainda alegações de fraude relacionadas com contas de publicidade do Facebook. Segundo os procuradores, Iza terá obtido e ocultado milhões de dólares através dessas atividades.

As autoridades alegam também que foram canalizados cerca de 1 milhão de dólares, sobretudo em dinheiro, para agentes do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles que lhe prestavam serviços de segurança privada.

Iza encontra-se detido desde 2024 e está a cumprir uma pena de 15 anos de prisão relacionada com um caso de tentativa de roubo de Bitcoin e rapto ocorrido no Connecticut.

A próxima comparência em tribunal está marcada para 5 de outubro. Iris Rabaya Au abandonou o tribunal após a sentença acompanhada por Davide Sanclimenti e duas amigas. Não prestou declarações aos jornalistas.