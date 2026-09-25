Conferência Human leva diversidade e inclusão da intenção à prática. Conheça o programa

As políticas de diversidade cabem num documento. O teste começa quando é preciso contratar, formar equipas, ouvir experiências diferentes e decidir quem tem acesso a novas oportunidades. É essa passagem da intenção à prática que vai estar em discussão na XIII Conferência Human.

Promovido pela revista Human e pela sua editora, a Just Media, o encontro realiza-se no dia 5 de novembro, no Auditório CGD do ISEG, Lisbon School of Economics & Management, em Lisboa. O programa decorre entre as 9h00 e as 16h30, com receção dos participantes a partir das 8h15.

O tema escolhido pela Human para 2026 é «Diversidade e Inclusão nas Empresas: perspetivas práticas, estratégicas e humanas». Em vez de concentrar a conversa num único ângulo, o programa avança por três perguntas: que experiências podem inspirar outras organizações, que práticas produzem efeitos concretos e como se constrói uma cultura em que as pessoas se sentem incluídas.

Três painéis para discutir ideias, práticas e cultura

O primeiro painel, «Perspetivas que inspiram», começa às 9h35. Sofia Mendoça, da McDonald's Portugal, João Antunes, da Inditex, Maria João Figueiredo, da Associação Salvador, Lígia Mendes, da Randstad Portugal, e Maria João Ceitil, da Marsh Workforce and Rewards, vão partilhar experiências sobre diversidade nas organizações. A conversa será moderada por Mafalda Isaac, da B-Training Consulting.

Às 11h30, o painel «Estratégias que geram impacto» leva a discussão para as medidas adotadas pelas empresas. Estão confirmados responsáveis do InterContinental Lisbon, Eurofirms, Doutor Finanças e Intelcia, além de José Fonseca Pires, professor na AESE Business School. Isabel Moço, da Universidade Europeia, assume a moderação.

O terceiro painel começa às 15h25 e aborda cultura, empatia e inclusão. Participam Catarina Rocha, da DECO PROteste, Flávia Rodrigues, da TEAM24, Sérgio Miguel Vieira, da Elevus, e Sara Barradas, do Grupo Capricciosa. João Mattamouros Resende, presidente do Conselho de Administração da REDI e sócio da Cuatrecasas, será o moderador. A Human indica que será acrescentado mais um participante.

Ferran Tort abre a conferência

Ferran Tort é o keynote speaker desta edição. Psicólogo, especialista em gestão da mudança e orador TEDx, intervém às 9h10, depois da abertura feita por Jorge Gomes, professor catedrático do ISEG. O tema da sua apresentação ainda não foi anunciado.

Ao longo do dia haverá também duas HR Talks, uma entrevista, uma dinâmica de grupo e uma gravação ao vivo do Labour.Cast. Entre os nomes já divulgados estão Rui Santos, diretor-geral da InPar, e Pedro Branco, fundador e CEO da Pedro Branco & Partners. Parte destes conteúdos continua em atualização.

O papel da Human neste encontro

A Conferência Human nasceu em 2013 como extensão do trabalho editorial da revista Human na área da gestão de pessoas. Desde então, o evento tem acompanhado assuntos como mobilidade, tecnologia, retenção de talento, sustentabilidade, inteligência artificial e bem-estar no trabalho.

Na edição de 2026, a Human assume novamente a organização e a curadoria do programa, juntando profissionais de recursos humanos, gestão, recrutamento e operações. A composição dos painéis procura cruzar a experiência de empresas, consultoras, universidades e associações ligadas à inclusão.

Quanto custam as inscrições?

A inscrição na Conferência Human custa 180 euros para uma pessoa. O valor por participante desce para 160 euros em grupos de duas a cinco pessoas e para 140 euros em grupos com mais de cinco elementos. Os preços incluem IVA e almoço.

Os cancelamentos comunicados por escrito até 24 de outubro dão direito à devolução total. Depois dessa data, a organização aceita substituições de participantes, mas não cancelamentos.

