Do talento à inteligência artificial: como a Human tem acompanhado as mudanças nas empresas

Em 2013, a discussão era o lugar do capital humano na estratégia empresarial. Em 2019, a atenção estava na atração e retenção de talento. A inteligência artificial chegou ao programa em 2024 e, este ano, o tema é a diversidade e a inclusão. A sequência mostra como mudaram as perguntas feitas a quem gere pessoas nas organizações.

Por trás deste percurso está a Human um projeto editorial português dedicado à informação e ao conhecimento na área da gestão, com atenção particular às pessoas nas empresas. O projeto começou a tomar forma em novembro de 2008, quando foi lançado o portal, e é desenvolvido pela Just Media.

Uma revista ligada ao quotidiano das organizações

A revista Human é uma publicação mensal dirigida sobretudo a profissionais de recursos humanos, gestores, consultores, formadores e comunidade académica. O seu estatuto editorial identifica duas linhas de trabalho: divulgar conhecimento sobre gestão e apresentar exemplos concretos de práticas adotadas pelas organizações, mantendo espaço para análise crítica.

Esse trabalho não fica limitado à edição em papel. O universo Human inclui informação diária no portal, entrevistas, artigos, conteúdos em vídeo, uma newsletter e eventos. A gestão de pessoas é o ponto comum, mesmo quando os assuntos mudam: contratação, liderança, benefícios, tecnologia, saúde no trabalho ou cultura organizacional.

É também essa proximidade ao meio empresarial que explica o formato da Conferência Human. O encontro leva para palco temas que a publicação acompanha ao longo do ano e coloca na mesma conversa responsáveis de empresas, especialistas, consultores e representantes de associações.

Uma agenda que começou em 2013

A primeira Conferência Human teve como tema «O Capital Humano na Estratégia Empresarial». Nos anos seguintes, o programa passou pela internacionalização e mobilidade, pela tecnologia e flexibilidade no trabalho e pelos desafios futuros da gestão de recursos humanos.

Em 2021, a Human dedicou a conferência à reinvenção do mundo do trabalho. Seguiram-se as empresas do futuro, com foco nas pessoas, sustentabilidade e inovação, e duas edições sobre felicidade e bem-estar. Pelo meio, em 2024, a inteligência artificial foi o assunto central.

Esta cronologia ajuda a perceber a função que a Human atribui à conferência. O encontro anual leva ao palco temas que a revista acompanha e que já estão a entrar nas decisões das empresas.

Porque chega agora a diversidade ao programa?

A décima terceira edição tem como título «Diversidade e Inclusão nas Empresas: perspetivas práticas, estratégicas e humanas». A escolha permite discutir um problema concreto: a distância que ainda pode existir entre uma política interna e a experiência diária de quem trabalha numa organização.

Para evitar uma conversa demasiado abstrata, a Human dividiu o programa em três painéis. O primeiro reúne ideias e experiências, o segundo trata da passagem da intenção à ação e o terceiro olha para a cultura, a empatia e a inclusão dentro das equipas. Há ainda talks, uma entrevista, uma dinâmica de grupo e a gravação ao vivo de um podcast.

A XIII Conferência Human realiza-se a 5 de novembro, entre as 9h00 e as 16h30, no Auditório CGD do ISEG, em Lisboa. Ferran Tort, psicólogo e especialista em gestão da mudança, é o keynote speaker. O programa junta ainda responsáveis de empresas como McDonald's Portugal, InterContinental Lisbon, Inditex, Doutor Finanças, DECO PROteste, Randstad e Grupo Capricciosa.

Ao escolher diversidade e inclusão para 2026, a Human acompanha uma questão que começa na representação, mas não termina aí. A conferência quer discutir o que acontece depois de as pessoas entrarem na empresa e passam a fazer parte das equipas, das decisões e da cultura.

