"Estou apaixonado por uma das reclusas do meu estabelecimento prisional. Agora, ela vai sair e tenho medo que tudo acabe"

"Estou apaixonado por uma das reclusas do meu estabelecimento prisional. Temos uma 'cena' há algum tempo, mas ela agora vai sair e eu tenho medo que as coisas acabem". Foi assim que começou a mensagem que a sexóloga Susana Dias Ramos recebeu de um seguidor. A confissão foi feita por um guarda prisional, que vive uma história de amor com uma reclusa, mas que agora tem receio que tudo acabe.

A partilha foi feita por Susana, num dos episódios do seu Podcast 100 Tabus. "Devo dizer-lhe o que sinto, ou deixá-la ir?", adiantou ainda o guarda prisional.

A sexóloga não perdeu a oportunidade para deixar alguns conselhos. "Com certeza que tem de lhe dizer o que sente. Senta-se com ela e diz: 'Esta relação estava boa quando tu estavas aqui, sem me puder fugir de vista. Agora vais fugir-me de vista, mas eu não quero que me fujas do coração. Eu quero ficar contigo, construir uma coisa bonita. Quero que estejamos juntos'", começou por reagir.

"Tem de dizer, sim. Se ela não quiser essa relação, é uma coisa. Mas deve pôr as cartas na mesa, e assumir o sentimento que tem. O que é que importa onde é que começa a relação?", acrescentou.