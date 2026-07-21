Psicólogo refere os 7 sinais de que a sua relação amorosa não é saudável

Aos 59 e 51 anos, continuam a ser dos casais mais sexy do país. Estão juntos há mais de duas décadas

"Estou a trocar mensagens com o meu ex-sogro e está a valer todo o risco". Foi esta a mensagem polémica que a sexóloga Susana Dias Ramos recebeu de uma seguidora, nas redes sociais, e que partilhou no podcast 100 Tabus.

A história está a deixar a Internet em alvoroço e também deixou a especialista em relacionamentos completamente estupefacta.

"Esta senhora esteve no 10o Tabus, em Almada. E, na altura, eles já tinham trocado mensagens sim. Mas era ele que lhe enviava mensagens a perguntar como é que ela estava, por causa do fim da relação, só para dar um apoio...", começou por dizer Susana Dias Ramos, num vídeo que publicou no Tik Tok, onde confidenciou aos seus seguidores que conhecia a mulher que lhe enviou a mensagem e que as duas já tinham falado sobre este "caso", à margem de um espetáculo apresentado pela especialista.

"Agora, a valer cada risco... é porque essas mensagens já se perderam de mão. Eu nem sei se isto é mau, se o senhor tem esposa, se é só pai do ex-namorado, mas eu já vi esta novela e não acabou bem. Isso vai dar porcaria", acrescentou.

Veja, agora, a partilha feita por Susana Dias Ramos