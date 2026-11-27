A Conforama já abriu a sua primeira loja nos Açores. O novo espaço fica no Azores Retail Park, na ilha de São Miguel, e representa a chegada da marca ao arquipélago. A abertura, que aconteceu esta sexta-feira, 27 de novembro, criou cerca de 50 postos de trabalho, entre empregos diretos e indiretos.

Com uma área total de 4000 metros quadrados, a loja reúne várias soluções para equipar e decorar a casa. Os clientes encontram mobiliário para salas e quartos, sofás, colchões, cozinhas, artigos de decoração e eletrodomésticos.

Sofás, colchões e cozinhas: o que pode encontrar na nova loja?

A nova loja da Conforama disponibiliza produtos para diferentes divisões da casa e opções para vários estilos e orçamentos.

Além da venda de mobiliário e artigos para a casa, o espaço disponibiliza serviços de transporte e montagem, projetos de cozinhas à medida e soluções de financiamento. Desta forma, os clientes podem contar com apoio em várias etapas da compra, desde a escolha dos produtos até à entrega e instalação em casa.

Onde fica a nova loja da Conforama e qual é o horário?

A primeira loja da marca nos Açores está instalada no Azores Retail Park, em São Miguel.

O espaço funciona de segunda-feira a domingo, entre as 10h e as 21h, pelo que está aberto também ao fim de semana.

Abertura da Conforama cria 50 postos de trabalho

A nova operação representa a criação de cerca de 35 postos de trabalho diretos e 15 indiretos, num total de 50. Segundo a empresa, a abertura pretende também contribuir para o emprego e para a economia local.

A chegada aos Açores integra a estratégia de expansão da Conforama em Portugal. A marca está a analisar oportunidades de abertura de novas lojas em cidades como Viseu, Aveiro, Coimbra, Portimão, Évora e Castelo Branco.

Com a inauguração em São Miguel, a Conforama passa a contar com 13 lojas em Portugal e uma equipa de cerca de 450 colaboradores.