Aspirar e esfregar em simultâneo? Este robot está a 100€ e é o mais vendido da sua categoria

Se a ideia de aspirar e esfregar o chão todos os dias já causa algum cansaço, temos boas notícias
Hoje às 15:42

Este artigo pode conter links afiliados*

Este aspirador de 162 € vende aos milhares e rivaliza com o Dyson em potência

O Conga M50 é daqueles robots que fazem o trabalho sujo por nós: aspira, esfrega e ainda mapeia a casa toda com navegação laser para não andar às voltas como os modelos mais antigos. E o melhor? Está com 54% de desconto, a custar apenas 100,84€.

Com capacidade para limpar até 160 m² numa única carga e 5000 Pa de potência de sucção, este robot não se fica por meias medidas. A bateria de 3200 mAh aguenta a limpeza completa sem precisar de recarregar a meio. "Decidi comprar este aspirador porque estava farto de aspirar e esfregar o chão diariamente devido aos pelos do gato e da minha filha pequena. Não havia forma de manter o chão limpo! Não me arrependo da compra. Funciona perfeitamente", garante uma utilizadora.

aspirador robot conga m50

O design compacto com apenas 10 cm de altura permite que o Conga M50 se insira debaixo do sofá, da cama e em cantos onde normalmente não conseguimos chegar. A escova funciona tanto em soalho como em alcatifas, e ainda vem com dois esfregões incluídos. "A escova é eficaz, limpa todo o tipo de superfícies, e consigo programar a limpeza pela app no telemóvel. Até agora não tive problemas e o chão fica sempre limpo", explica outro cliente satisfeito.

E sim, podemos controlar tudo pela aplicação 3D WiFi. Desde programar quando queremos que aspire até definir que zonas preferimos que esfregue. A função de esfregona é especialmente útil para quem tem animais em casa ou crianças pequenas, garantindo que o chão fica não só sem pó, mas também verdadeiramente limpo. "O robô funciona de forma inteligente graças ao mapeamento e sensores. Posso iniciar a limpeza de qualquer lugar, o que facilita muito o dia a dia", relata uma das avaliações.

Para quem quer um chão sempre limpo sem esforço extra, o Conga M50 parece ser aposta certa. Este é um dos robots mais vendidos na sua categoria, com 4,3 estrelas e mais de 2.400 avaliações na Amazon. Com potência para aspirar e capacidade para esfregar a fundo, além da navegação inteligente, a maioria dos clientes concorda: "A qualidade é muito boa para o preço. Faz o trabalho de forma consistente e poupa bastante esforço no dia a dia."

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

