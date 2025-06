Truque do copo no congelador: um truque valioso para quando sai de casa mais de um dia

Quando estamos de férias e deixamos o congelador ligado, é natural que, devido à falta de uso, nem nos apercebamos de possíveis falhas de eletricidade que possam ocorrer durante a nossa ausência.

O site Sport explica que essas interrupções, por breves que sejam, podem comprometer a conservação dos alimentos e estragar o que temos no congelador - mesmo que pareçam que estejam bem à primeira vista.

Para evitar dúvidas no regresso a casa, uma criadora de conteúdos @cecideviaje partilhou no TikTok um truque simples e económico: colocar um copo com água no congelador e, depois de congelado, pousar uma moeda por cima. Se a moeda estiver no fundo quando se regressa, significa que o gelo derreteu e voltou a congelar - sinal de que a temperatura foi interrompida durante tempo suficiente para afetar os alimentos. Se a moeda estiver no topo ou pouco afundada, os produtos continuam seguros.