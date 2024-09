Porque está o seu congelador a acumular gelo? Saiba como resolver

Um dos principais motivos para o excesso de gelo no congelador é a sua superlotação, explicam os especialistas em reparação de eletrodomésticos da Sale Appliances, no Reino Unido. Quando se enche o aparelho com muitos alimentos de uma só vez, a circulação de ar diminui, favorecendo a acumulação de humidade, que se transforma em gelo. Quanto mais tempo o congelador permanecer assim, mais gelo se formará. A solução é descongelar completamente o aparelho e evitar preenchê-lo em excesso, garantindo sempre algum espaço para a circulação do ar.

Outro fator que contribui para a acumulação de gelo é uma vedação da porta danificada. Esta borracha à volta da porta é crucial para manter o ar frio dentro do congelador. Se estiver estragada, o ar quente pode entrar e o frio escapar, aumentando a formação de gelo e dificultando o funcionamento do aparelho. Para resolver, descongele o congelador e substitua a junta danificada para assegurar que a porta fecha bem.

Um congelador desnivelado também pode ser a causa do problema. Se o aparelho não estiver nivelado, a porta pode não fechar corretamente, permitindo a entrada de ar quente e a saída de ar frio, o que resulta na formação de mais gelo. Para corrigir isso, é necessário desligar o congelador, usar um nível para verificar o alinhamento e ajustar as pernas do aparelho conforme necessário. Também pode ser preciso alinhar a porta para garantir que o congelador fecha de forma eficaz.

A temperatura do congelador, quando excessivamente alta, é outro fator que pode levar à acumulação de gelo. O ideal é manter a temperatura entre os 18 e os 22 graus negativos. Por vezes, ao retirar um alimento, o botão de temperatura pode ser acidentalmente ativado, resultando numa alteração que provoca um aumento de humidade e, consequentemente, mais gelo. Verifique e ajuste a temperatura conforme necessário.

Finalmente, a frequência com que a porta do congelador permanece aberta pode contribuir para o problema. Cada vez que a porta é deixada aberta por um período prolongado, o ar quente entra, elevando a temperatura interna e fomentando a formação de gelo. Para minimizar este problema, é importante assegurar que a porta esteja sempre fechada, evitando aberturas desnecessárias.