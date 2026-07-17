Nesta situação ajuda muito forrar o congelador com papel de alumínio

Use papel de alumínio ao preparar castanhas e vai ver que nunca mais se queimam

Afinal, é ou não perigoso usar papel de alumínio na air fryer?

Quando o gelo se acumula no congelador, o problema vai muito além da perda de espaço disponível. A camada de gelo dificulta a circulação do frio, obriga o motor a trabalhar mais e pode aumentar o consumo de eletricidade. Segundo a o site El Economista, existe um método simples que pode acelerar o processo de descongelação: utilizar papel de alumínio para ajudar a soltar o gelo sem necessidade de raspar ou fazer força.

Como funciona o truque do papel de alumínio?

A técnica consiste em aproveitar a elevada capacidade do alumínio para conduzir o calor, permitindo que o gelo amoleça de forma mais rápida e uniforme. Este método é indicado para congeladores que não possuem tecnologia No Frost, uma vez que estes sistemas evitam naturalmente a formação de gelo, alerta o mesmo site.

O que deve fazer

O procedimento é simples:

Desligue o congelador da corrente elétrica ou desligue-o antes de começar.

Cubra as paredes interiores com folhas de papel de alumínio, sem as pressionar demasiado.

Aplique uma fonte de calor moderada, colocando uma panela com água quente nas proximidades ou utilizando um secador de cabelo, evitando apontá-lo diretamente para o mesmo local durante muito tempo.

Aguarde entre 10 e 20 minutos, até que as placas de gelo comecem a desprender-se.

Retire o gelo com uma espátula de plástico. Não utilize facas nem objetos metálicos, pois podem perfurar as paredes do congelador ou danificar o sistema de refrigeração.

Há alguns cuidados a ter

A mesma fonte recomenda utilizar apenas calor moderado durante todo o processo, manter a água afastada dos cabos elétricos e evitar tapar as condutas internas do congelador com o papel de alumínio.

O objetivo é apenas facilitar o desprendimento do gelo e não aquecer excessivamente o aparelho.

Porque é que resulta?

A eficácia deste método deve-se às propriedades do alumínio, um material com elevada condutividade térmica. O calor distribui-se rapidamente pela sua superfície, acelerando o descongelamento do gelo de forma uniforme.

É precisamente por esta razão que o alumínio também é utilizado em utensílios de cozinha e em bases destinadas a acelerar a descongelação de alimentos.

De quanto em quanto tempo deve descongelar o congelador?

Segundo os especialistas citados pela imprensa espanhola, o congelador deve ser descongelado pelo menos duas vezes por ano ou sempre que a camada de gelo ultrapasse os cinco milímetros de espessura.

A remoção regular do gelo ajuda a melhorar a eficiência da refrigeração, reduz o consumo de energia e contribui para manter o aparelho em boas condições de funcionamento.

Depois de concluído o processo, basta secar bem o interior antes de voltar a ligar o congelador. Organizar os alimentos sem bloquear as grelhas internas também ajuda a manter a temperatura estável e a evitar novas acumulações de gelo.