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Congelador forrado com papel de alumínio Imagem gerada por IA
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Nesta situação ajuda muito forrar o congelador com papel de alumínio
IOL
Há 44 min
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Imprensa espanhola explica passo a passo como fazer

Quando o gelo se acumula no congelador, o problema vai muito além da perda de espaço disponível. A camada de gelo dificulta a circulação do frio, obriga o motor a trabalhar mais e pode aumentar o consumo de eletricidade. Segundo a o site El Economista, existe um método simples que pode acelerar o processo de descongelação: utilizar papel de alumínio para ajudar a soltar o gelo sem necessidade de raspar ou fazer força.

Como funciona o truque do papel de alumínio?

A técnica consiste em aproveitar a elevada capacidade do alumínio para conduzir o calor, permitindo que o gelo amoleça de forma mais rápida e uniforme. Este método é indicado para congeladores que não possuem tecnologia No Frost, uma vez que estes sistemas evitam naturalmente a formação de gelo, alerta o mesmo site.

O que deve fazer

O procedimento é simples:

  • Desligue o congelador da corrente elétrica ou desligue-o antes de começar.
  • Cubra as paredes interiores com folhas de papel de alumínio, sem as pressionar demasiado.
  • Aplique uma fonte de calor moderada, colocando uma panela com água quente nas proximidades ou utilizando um secador de cabelo, evitando apontá-lo diretamente para o mesmo local durante muito tempo.
  • Aguarde entre 10 e 20 minutos, até que as placas de gelo comecem a desprender-se.
  • Retire o gelo com uma espátula de plástico. Não utilize facas nem objetos metálicos, pois podem perfurar as paredes do congelador ou danificar o sistema de refrigeração.
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Há alguns cuidados a ter

A mesma fonte recomenda utilizar apenas calor moderado durante todo o processo, manter a água afastada dos cabos elétricos e evitar tapar as condutas internas do congelador com o papel de alumínio.

O objetivo é apenas facilitar o desprendimento do gelo e não aquecer excessivamente o aparelho.

Porque é que resulta?

A eficácia deste método deve-se às propriedades do alumínio, um material com elevada condutividade térmica. O calor distribui-se rapidamente pela sua superfície, acelerando o descongelamento do gelo de forma uniforme.

É precisamente por esta razão que o alumínio também é utilizado em utensílios de cozinha e em bases destinadas a acelerar a descongelação de alimentos.

De quanto em quanto tempo deve descongelar o congelador?

Segundo os especialistas citados pela imprensa espanhola, o congelador deve ser descongelado pelo menos duas vezes por ano ou sempre que a camada de gelo ultrapasse os cinco milímetros de espessura.

A remoção regular do gelo ajuda a melhorar a eficiência da refrigeração, reduz o consumo de energia e contribui para manter o aparelho em boas condições de funcionamento.

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Depois de concluído o processo, basta secar bem o interior antes de voltar a ligar o congelador. Organizar os alimentos sem bloquear as grelhas internas também ajuda a manter a temperatura estável e a evitar novas acumulações de gelo.

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