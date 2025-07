O congelador acumula gelo? Resolva com papel de alumínio sem ter de desligar o frigorífico

Zanzibar é muito mais barato do que o Algarve! Influencer partilha quanto gastou nesta viagem

Existem várias razões para o congelador criar gelo, passando por um mau funcionamento do sistema de ventilação ou simplesmente porque ficou mal fechado.

Mas, sabia que existe um truque que permite remover o gelo sem precisar de desligar o aparelho da tomada ou retirar os alimentos? É o jornal espanhol El Economista que escreve sobre esta dica que se tornou viral nas últimas semanas, antes do verão (especialmente julho e agosto).

Vai precisar de uma lanterna e um rolo de papel de alumínio. Corte folhas de papel de alumínio grandes para conseguir forrar as paredes do congelador. Certifique-se de que cobre todo o gelo acumulado e pressione com força para que o papel adira corretamente e não se solte.

Em seguida, aponte a lanterna para a folha de alumínio. Isso fará com que a folha atue como um condutor de calor, explica o mesmo artigo. Se Não tiver lanterna, pode deixar a folha de alumínio nas paredes do congelador durante cerca de 20 minutos. Depois, é só remover o gelo que sairá com facilidade.