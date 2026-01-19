Facebook Instagram
Neutrogena com desconto brutal: um kit completo de hidratação por apenas 11 euros

Este conjunto com gel facial e contorno de olhos da Neutrogena desceu para 11 euros e promete hidratação até 24 horas

IOL
Há 1h e 23min

Mulher a aplicar creme na cara
Mulher a aplicar creme na cara

Fotografia:Freepik

Olheiras, rugas e ar cansado? Este creme da L’Oréal promete resultados em 15 minutos

O cuidado de pele do dia a dia tem vindo a valorizar fórmulas simples, eficazes e fáceis de integrar na rotina, sobretudo quando oferecem resultados visíveis sem complicações. É nesse contexto que os produtos com textura em gel e foco na hidratação ganham destaque, tornando-se uma escolha prática para quem procura conforto, leveza e uma sensação imediata de frescura na pele. Um bom hidratante diário deixou de ser apenas um extra e passou a ser um essencial, sobretudo quando se adapta a diferentes tipos de pele e estilos de vida.

O Conjunto Neutrogena Rotina Hydro Boost reúne dois dos produtos mais populares da marca: o Gel de Água Hidratante Facial (50 ml) e o Contorno de Olhos (15 ml). Desenvolvido para proporcionar hidratação intensa até 24 horas, este kit aposta numa fórmula enriquecida com ácido hialurónico e trealose de origem natural, com textura ligeira, não gordurosa e de rápida absorção. É clinicamente testado, sem perfume e não comedogénico, o que o torna uma opção segura para uso diário e adequada a vários tipos de pele. A combinação do gel com o contorno de olhos permite uma rotina simples, mas completa, focada na hidratação e no conforto da pele.

Neste momento, este pack encontra-se disponível na Amazon por cerca de 11 €, quando o preço habitual ronda os 22 €, o que representa uma poupança significativa. Com uma avaliação média de 4,6 estrelas em quase três mil avaliações, trata-se de um conjunto muito bem classificado por quem já o utiliza, sendo frequentemente elogiado pela leveza, eficácia e boa relação qualidade-preço. Tendo em conta o desconto atual e o número elevado de opiniões positivas, é claramente um bom investimento, seja para uso próprio ou como opção segura para oferecer.

neutrogena

