Passa frio, mesmo com várias camadas? Este conjunto térmico vem resolver o problema

O segredo para não passar frio não está na quantidade de roupa, mas na primeira camada
IOL
Hoje às 11:18

Quando o frio se instala a sério, empilhar camisolas deixa de resultar. O truque está menos na quantidade e mais na primeira camada: aquela que fica em contacto direto com a pele e define tudo o que vem depois. É aí que entram os conjuntos térmicos de lã merino da Danish Endurance, que estão atualmente com desconto na Amazon e têm conquistado quem não abdica de conforto, mas também não quer passar o inverno a tremer — nem a andar vestido como se fosse para a montanha, mesmo indo só trabalhar.

Conjunto térmico de lã merino para homem

O modelo masculino tem 80% de lã merino e 180 g/m², uma espessura média que aquece sem criar volume. É pensado para ficar discreto debaixo da roupa, com um corte ajustado e mangas raglã que acompanham os movimentos. Não aperta, não incomoda e não cria aquela sensação abafada típica de algumas peças térmicas. Nas avaliações — são mais de 1.600, com uma média de 4,4 estrelas — repete-se a mesma surpresa: “é fino, mas quente”. Há quem o use para caminhar, para esquiar, para viajar em países gelados e até como pijama nos dias mais frios. Outro detalhe que surge várias vezes é a questão dos odores: a lã merino ajuda a manter a pele seca e a roupa fresca, mesmo depois de horas de uso. Neste momento, o conjunto está por cerca de 48 euros (baixou de 60,95€) e teve dezenas de compras no último mês, o que ajuda a explicar porque continua a aparecer nas recomendações de inverno.

Adquira aqui o conjunto térmico para homem

Conjunto térmico de lã merino para mulher

E porque o frio não é exclusivo de ninguém, há também uma versão feminina com características muito semelhantes. Este conjunto térmico para mulher, igualmente em lã merino de 180 g/m², está também por cerca de 48 euros — um desconto significativo face ao preço anterior, que ultrapassava os 100 euros. Soma centenas de avaliações e uma classificação média de 4,3 estrelas. É descrito como muito suave, leve e surpreendentemente quente para a espessura que tem. Há quem o use no dia a dia, por baixo da roupa de trabalho, sem sequer dar por ele. Disponível em várias cores e tamanhos do XS ao XL, destaca-se pelo conforto prolongado e pela capacidade de aquecer sem fazer suar. Como escreveu uma utilizadora: “é muito fino, adapta-se bem ao corpo e protege completamente do frio do inverno”.

Adquira aqui o conjunto térmico para mulher

