Finalmente aprendemos a conservar morangos por mais tempo (e só demora 30 segundos)

Prevenir o bolor de forma eficaz: Descubra a técnica de termoterapia, que ajuda a prolongar a frescura dos morangos e outras frutas delicadas, evitando o aparecimento de bolor.

Método rápido e simples : Mergulhe os morangos em água morna a 50-60ºC durante 30 segundos para eliminar bactérias e fungos sem afetar o sabor ou a textura.

Frescor duradouro: Morangos tratados com a técnica ficam frescos por mais dias, ao contrário dos não tratados, que se deterioram rapidamente. Um truque fácil que reduz desperdícios e poupa dinheiro!

Já alguma vez comprou morangos e, passados poucos dias, estavam cobertos de bolor? No Instagram, encontrámos uma dica surpreendente partilhada pela conta @elmonochef, que ensina um método simples para evitar que isto aconteça. A técnica, conhecida como termoterapia, consiste em mergulhar a fruta em água morna (50-60ºC) durante cerca de 30 segundos. Este tratamento ajuda a eliminar bactérias e fungos da superfície, retardando o aparecimento de bolor e prolongando a frescura dos morangos.

No vídeo, é possível ver uma comparação clara entre morangos submetidos a este processo e outros que não passaram pelo tratamento. Após quatro dias no frigorífico, os morangos tratados com termoterapia mantêm-se em perfeito estado, enquanto os restantes já apresentam sinais evidentes de deterioração. A diferença é impressionante e mostra como um pequeno gesto pode fazer toda a diferença na conservação da fruta.

Como aplicar a termoterapia em casa

O processo é bastante simples:

Aqueça a água – Deve atingir entre 50 e 60ºC (quente, mas sem ferver). Mergulhe os morangos – Coloque-os num recipiente e cubra-os totalmente com a água quente durante 30 segundos. Escorra e seque bem – Remova a água imediatamente e seque os morangos com papel de cozinha. Armazene corretamente – Guarde-os no frigorífico, de preferência num recipiente ventilado e em camada única.

Porque é que este método funciona?

A termoterapia utiliza calor controlado para eliminar fungos e bactérias presentes à superfície da fruta, sem afetar o sabor ou a textura. O resultado? Morangos que se mantêm frescos por mais dias, ao contrário dos não tratados, que rapidamente desenvolvem bolor.

Outras frutas que beneficiam da termoterapia

Nos comentários do vídeo, o chef @elmonochef esclarece que este método também é muito útil para conservar framboesas, amoras, mirtilos e groselhas. Todas estas frutas são delicadas e têm tendência a desenvolver bolor rapidamente, pelo que a termoterapia pode ser uma solução para prolongar a sua frescura. Para além de reduzir o desperdício alimentar, este método permite poupar dinheiro e aproveitar ao máximo os produtos frescos.

