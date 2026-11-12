Teve uma destas consolas? 20 anos depois, PS3, Xbox 360 e Wii continuam a conquistar jogadores de todas as gerações

Fonte: Wallapop

Há consolas que ficam na história não apenas pela tecnologia, mas pelas experiências que proporcionaram. A PlayStation 3, a Xbox 360 e a Nintendo Wii são três exemplos disso. Vinte anos depois de duas delas terem chegado ao mercado, continuam a despertar a nostalgia dos jogadores e o interesse de quem procura recuperar alguns dos maiores clássicos dos videojogos.

Em 2005, a Microsoft lançava a Xbox 360. Um ano depois, em 2006, chegavam a PlayStation 3 e a Nintendo Wii. Três consolas, três formas distintas de jogar e uma geração que ajudou a transformar a indústria dos videojogos.

A PlayStation 3 apostou na alta definição, no entretenimento multimédia e numa experiência de jogo cada vez mais imersiva. A Xbox 360 destacou-se pela componente online, ajudando a consolidar o jogo em rede. Já a Nintendo Wii seguiu um caminho diferente: com os seus comandos de movimento, tornou os videojogos mais acessíveis e levou a experiência de jogar para além do tradicional comando.

Os jogos que continuam na memória

Para muitos jogadores, recordar estas consolas é também recordar os jogos que acompanharam uma parte importante das suas vidas.

Na PlayStation 3, títulos como The Last of Us, Uncharted e Gran Turismo ajudaram a definir a experiência de jogo daquela geração. Na Xbox 360, nomes como Halo 3, Gears of War e Forza Motorsport conquistaram uma legião de fãs. Já a Wii ficou associada a experiências como Wii Sports, Mario Kart Wii e Super Mario Galaxy.

São jogos que continuam a ser recordados e que, para alguns, representam uma oportunidade de voltar a experiências que marcaram a infância ou a adolescência. Para outros, são clássicos que nunca tiveram oportunidade de experimentar.

O interesse por consolas antigas está a crescer

O mercado de segunda mão está a contribuir para manter vivo o interesse por estas plataformas. Segundo dados divulgados pela Wallapop, as pesquisas por PlayStation 3 e respetivos jogos aumentaram 70% na plataforma.

A tendência também se verifica na Xbox 360 e na Nintendo Wii, cujas pesquisas cresceram mais de 50%. O jogo Mario Kart, em particular, registou uma subida de 52%.

Os números apontam para um interesse renovado por equipamentos que já não fazem parte da atual geração de consolas, mas que continuam a ter valor para jogadores e colecionadores.

Nostalgia, colecionismo e a vontade de voltar a jogar

A nostalgia é uma das explicações para este fenómeno, mas não é a única. Comprar uma PS3, uma Xbox 360 ou uma Wii pode significar recuperar uma consola que fez parte da infância, encontrar um jogo que ficou por terminar ou começar uma coleção.

O mercado de usados permite ainda procurar modelos e títulos que já não são facilmente encontrados nas lojas tradicionais. É possível comparar preços, verificar o estado dos equipamentos e procurar jogos que, entretanto, se tornaram referências de uma determinada época.

Vinte anos depois, estas três consolas mostram que a evolução tecnológica nem sempre significa esquecer o passado. Afinal, para quem cresceu a jogar Mario Kart Wii, Halo 3 ou Gran Turismo, há experiências que continuam a valer a pena revisitar.