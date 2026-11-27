Ter vários créditos pode fazer com que uma parte significativa do rendimento mensal fique comprometida com o pagamento das prestações. Quando os encargos começam a pesar no orçamento, consolidar os créditos pode ser uma solução para recuperar alguma margem financeira.

Mas em que consiste a consolidação de crédito? Na prática, trata-se de juntar diferentes empréstimos num só, passando a pagar apenas uma prestação mensal. Mas atenção: reduzir a prestação não significa necessariamente pagar menos pelo financiamento. Tudo depende das taxas de juro, dos prazos e dos custos associados à operação.

O que é a consolidação de créditos e como funciona?

Consolidar créditos significa contratar um novo empréstimo para liquidar os financiamentos existentes. Em vez de pagar prestações a diferentes instituições, passa a ter um único contrato, uma só prestação e uma data de pagamento.

Esta solução destina-se sobretudo a crédito ao consumo, como empréstimos pessoais, créditos automóveis, cartões de crédito e linhas de crédito. Uma das suas principais vantagens é a possibilidade de conseguir uma taxa de juro inferior à dos empréstimos atuais, sobretudo quando existem dívidas de cartões de crédito, que tendem a ter juros mais elevados.

Quando é que consolidar créditos compensa?

Esta solução pode ser uma opção a considerar quando tem vários empréstimos com taxas de juro elevadas ou as prestações comprometem uma parte significativa do seu rendimento.

Por exemplo, imagine que tem três créditos, com um total de 16.000 euros em dívida, e paga atualmente 605,78 euros por mês. Se conseguir consolidar este montante num novo empréstimo, com uma TAN de 10,5% e um prazo de 36 meses, a prestação passa para cerca de 520 euros, ou seja, menos 86 euros por mês. No total, poderá poupar 463 euros.

Ainda assim, nem todas as propostas de consolidação permitem poupar. Nalguns casos, a prestação mensal diminui, mas o custo total do financiamento aumenta, sobretudo quando o prazo de pagamento é prolongado.

Uma prestação mais baixa pode significar pagar mais juros

O prazo de um crédito tem um impacto importante no seu custo final: quanto mais tempo tiver para pagar a dívida, menor tende a ser a prestação mensal. Contudo, também poderá pagar mais juros.

Voltando ao exemplo anterior, se, em vez de 36 meses, optar por um prazo de 60 meses, com a mesma TAN de 10,5%, a prestação desce para cerca de 344 euros. São menos 262 euros por mês face à situação inicial.

No entanto, neste caso, o total a pagar aumenta aproximadamente 1.450 euros. Ou seja, apesar do alívio mensal, esta solução acaba por sair mais cara.

Por isso, antes de consolidar, deve comparar o montante total que ainda falta pagar nos contratos atuais com o custo do novo financiamento.

O que deve analisar antes de consolidar?

Antes de aceitar uma proposta de consolidação de crédito, é importante perceber se as novas condições são realmente vantajosas e se se ajustam à sua situação financeira. Para isso, há vários fatores que deve ter em conta. Além da prestação, compare a Taxa Anual de Encargos Efetiva Global (TAEG), que inclui os juros e outros encargos, e o Montante Total Imputado ao Consumidor (MTIC), que representa o valor global a pagar.

Tenha também em conta os impostos, as comissões de reembolso antecipado dos empréstimos atuais e eventuais seguros ou outros custos associados ao novo contrato.

Para isso, peça propostas a diferentes instituições e consulte a Ficha de Informação Normalizada (FIN) para comparar as condições.