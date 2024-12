Alho, gengibre e canja: descubra o que consumir e evitar em dias de constipação

Benefícios do chá de camomila

O inverno traz consigo as temidas constipações, típicas das mudanças de temperatura. E quem nunca teve aqueles dias em que tudo o que apetece é a clássica "canja da mãe"? A boa notícia é que deve mesmo comê-la!

De acordo com um artigo do site WebMD, há alimentos que podem aliviar os sintomas e acelerar a recuperação, enquanto outros devem ser evitados. Descubra aqui o que incluir no seu prato quando está constipado e o que deixar de lado.

Canja de galinha

A clássica canja de galinha não é apenas um conforto para os dias de constipação – estudos mostram que ajuda a desobstruir as vias nasais e alivia a congestão de forma mais eficaz do que outros líquidos quentes. Além disso, tem propriedades anti-inflamatórias que podem reduzir os sintomas da constipação.

Frutas cítricas

A vitamina C é frequentemente associada à prevenção de constipações. Embora não impeça todos de ficarem doentes, pode ser útil para quem está em contacto frequente com pessoas doentes, como por exemplo, infantários. Se consumir citrinos – como laranjas, limões ou limas – assim que notar os primeiros sintomas, pode ajudar a reduzir a duração e a gravidade da constipação.

Alimentos ricos em antioxidantes

Vegetais como couve e brócolos, frutas como mirtilos e arandos, e bebidas como chá verde são ricos em quercetina, um antioxidante que pode ajudar a combater constipações.

Pimentos picantes

Embora não curem constipações, os alimentos picantes, como os pimentos, podem ajudar a aliviar a congestão nasal. Isto deve-se à capsaicina, uma substância que estudos sugerem ser eficaz para desentupir as vias respiratórias.

Gengibre

Uma chávena de chá de gengibre quente e fresco é um excelente aliado para combater os sintomas da constipação. O gengibre ajuda a desobstruir as vias nasais, alivia a garganta irritada e, segundo alguns estudos, pode até bloquear o vírus responsável pela constipação.

Produtos lácteos

Ao contrário do que se pensa, consumir leite, queijo ou até um gelado não agrava a congestão nem aumenta a produção de muco. Se sente vontade de saborear um gelado para acalmar a garganta, pode fazê-lo sem preocupações – não há provas científicas sólidas que desaconselhem os laticínios nestas situações.

Alho

O alho contém compostos que podem ajudar a combater constipações, e há indícios de que pode até ter um efeito preventivo. Apesar de serem necessários mais estudos, é sempre uma boa ideia acrescentar um pouco de alho extra às refeições para tirar proveito das suas propriedades benéficas.

Bebidas com cafeína e álcool

Quando está constipado, o corpo precisa de estar bem hidratado. No entanto, a cafeína e o álcool não são recomendados, pois podem causar desidratação. Se não consegue evitar o seu café matinal, opte por uma quantidade reduzida ou experimente um chá com pouca cafeína.