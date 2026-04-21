Estes vídeos ajudam qualquer criança ou adulto a perceber os artigos da Constituição Portuguesa

Portugal assinalou meio século da Constituição da República Portuguesa, a lei fundamental que moldou o país democrático que somos hoje, no passado dia 2. Para celebrar esta efeméride histórica, a Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril uniu forças com a APCC – Associação para a Promoção Cultural da Criança numa iniciativa criativa: uma série de spots animados que explicam os direitos consagrados na Constituição numa linguagem visual acessível a crianças, jovens e famílias.

A campanha é composta por oito spots animados, cada um construído a partir de ilustrações originais criadas por alguns dos nomes mais reconhecidos da ilustração portuguesa contemporânea. Os artistas envolvidos - Sebastião Peixoto, Gonçalo Viana, Marta Madureira, Tiago Albuquerque, Cristina Sampaio, André Carrilho, Estúdio Adamastor e Eduarda Lima - interpretaram visualmente artigos fundamentais da Constituição, transformando texto jurídico em imagem viva e emocional.

A curadoria e coordenação do projeto estiveram a cargo de Eduarda Lima, e a identidade gráfica foi concebida por Jorge Silva, um dos grandes nomes do design editorial português.

Os spots abrangem uma seleção diversificada de direitos, como direitos, liberdades e garantias, mas também direitos de natureza social, económica e cultural.

A organização refere que esta campanha é "inspirada na centralidade da dignidade humana enquanto fundamento dos Direitos Humanos e da ordem constitucional democrática, a iniciativa sublinha a atualidade desses princípios no Portugal contemporâneo".

Veja aqui os spots: