Quase ignoraram este teste na obra da casa de sonho. E descobriram um problema grave

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A construção da casa de sonho de José e Gisela continua a ser acompanhada por milhares de seguidores nas redes sociais, mas um dos mais recentes episódios da obra serviu também para deixar um importante alerta a quem está a construir casa.

O casal, que partilha a sua experiência na página de Instagram casadesonho.pt, revelou ter detetado uma fuga de água numa fase crucial da construção, depois de insistir na realização de um teste de estanquidade à cobertura.

Segundo explicaram num vídeo publicado recentemente, a cobertura já tinha sido impermeabilizada quando decidiram avançar com o teste, uma etapa que permite verificar se existem infiltrações ou falhas na impermeabilização antes de a obra prosseguir. "Podíamos ter um grave problema na nossa casa", começou por alertar Gisela.

A jovem explicou que chegou a existir pressão para que o teste não fosse realizado, uma vez que poderia provocar atrasos no calendário da obra.

"Fomos pressionados para não o fazer, para não atrasar a obra. Fomos persistentes, mas temos de confessar que esteve quase para não acontecer", revelou. A decisão acabou por compensar. Durante o teste, o casal encontrou uma fuga de água que, caso passasse despercebida, poderia originar problemas sérios no futuro.

"Encontrámos uma fuga de água que podia dar-nos grandes problemas no futuro", contou. Após a descoberta, os responsáveis pela impermeabilização foram contactados e deverão proceder à respetiva reparação.

Perante a experiência vivida, Gisela deixou uma recomendação a todos os que estão a construir ou a remodelar uma habitação: não ignorar esta fase de verificação.

"Não saltes esta etapa da construção. Podes arrepender-te mais tarde", alertou.

O teste de estanquidade é utilizado para confirmar se uma cobertura, terraço ou outra superfície impermeabilizada consegue impedir a passagem de água. A sua realização permite identificar problemas enquanto ainda é possível corrigi-los de forma simples e menos dispendiosa, evitando infiltrações e danos estruturais após a conclusão da obra.

Com mais de 19 mil seguidores no Instagram, José e Gisela têm conquistado a atenção de quem sonha construir casa própria, mostrando os desafios, as decisões e os imprevistos que vão surgindo ao longo do processo.