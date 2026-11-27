Um copo de vinho à refeição, uma cerveja ao final do dia ou um brinde para celebrar uma ocasião especial. Em Portugal, o consumo de bebidas alcoólicas está profundamente enraizado nos hábitos sociais e culturais. Mas aquilo que muitas vezes é encarado como um comportamento normal esconde uma realidade preocupante: Portugal é o país da União Europeia onde mais álcool se consome e a resposta pública para quem desenvolve uma dependência continua a ser insuficiente.

O alerta foi deixado por Joana Teixeira, presidente do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD), numa entrevista ao jornal «Público». A responsável chama a atenção para as dificuldades no acesso ao tratamento do alcoolismo e revela um número particularmente preocupante: apenas 20% dos doentes estão, em média, nas unidades de tratamento.

Ou seja, cerca de oito em cada dez pessoas com dependência alcoólica ficam fora do acompanhamento destas estruturas especializadas.

A situação torna-se ainda mais alarmante quando se olha para os números do consumo. Segundo os dados mais recentes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), Portugal registou, em 2024, um consumo anual de 11,9 litros de álcool puro por adulto, o valor mais elevado entre os países da União Europeia.

A média comunitária ficou-se pelos 9,4 litros. Portugal apresenta, assim, um consumo cerca de 27% superior ao dos restantes países da UE.

Portugal lidera o consumo de álcool na União Europeia

Os números constam do relatório «Health at a Glance: Europe 2026», publicado pela OCDE, e mostram que Portugal continua a destacar-se negativamente num indicador com consequências diretas para a saúde pública.

Em 2024, o consumo médio de álcool na União Europeia foi de 9,4 litros por adulto, enquanto Portugal atingiu os 11,9 litros. Seguem-se países como a Letónia, a Áustria e a Bulgária, também com valores superiores a 11 litros.

O cenário merece atenção também pela evolução registada na última década. Entre 2014 e 2024, o consumo de álcool per capita aumentou pelo menos 10% em Portugal, na Bulgária e na Croácia, ao contrário da tendência de redução observada em vários outros países europeus.

Mas há outro indicador que ajuda a perceber a dimensão do problema: em Portugal, cerca de uma em cada cinco pessoas entre os 15 e os 74 anos consumia bebidas alcoólicas diariamente ou quase diariamente, de acordo com dados de 2022.

Para Joana Teixeira, a normalização cultural do consumo e a associação do álcool a momentos de convívio e celebração ajudam a explicar esta realidade. A falta de conhecimento sobre os efeitos nocivos destas bebidas também contribui para que os riscos sejam frequentemente desvalorizados.

Dependência do álcool quase quadruplicou em dez anos

O elevado consumo não é a única preocupação das autoridades de saúde. A prevalência da dependência alcoólica também tem registado uma evolução preocupante.

Em outubro de 2026, numa entrevista à agência Lusa, Joana Teixeira alertou que a taxa de prevalência da dependência de álcool quase quadruplicou em Portugal nos últimos dez anos.

«Não temos conseguido implementar as medidas necessárias para controlar a prevalência de consumos, por um lado, e por outro lado para tratar os doentes», afirmou a responsável, considerando a evolução «grave».

A presidente do ICAD, que assumiu funções em janeiro de 2026, sublinhou que existe uma diferença significativa entre o número de pessoas que precisam de ajuda e aquelas que conseguem efetivamente chegar aos serviços especializados.

Em média, apenas 20% dos doentes estão nas unidades de tratamento.

Para tentar inverter esta tendência, o instituto definiu como prioridade o reforço da capacidade de resposta das unidades de alcoologia, bem como a deteção precoce dos casos e o encaminhamento dos utentes para estruturas adequadas.

A intenção passa também por diversificar os programas terapêuticos, adaptando-os às necessidades de cada pessoa, em vez de aplicar um modelo de tratamento igual para todos.

O álcool está associado a mais de 200 doenças e problemas de saúde

Apesar de continuar a fazer parte de muitos momentos de convívio, o álcool não é uma substância inofensiva. A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica o etanol como uma substância psicoativa e tóxica, com capacidade para provocar dependência.

Segundo a organização, o consumo de bebidas alcoólicas está associado a mais de 200 doenças, lesões e outras condições de saúde.

Entre os principais riscos encontram-se:

Doenças do fígado: o consumo de álcool está associado a problemas como a cirrose e outras doenças hepáticas.

Doenças cardiovasculares: o álcool contribui para o risco de determinadas doenças do coração e dos vasos sanguíneos.

Cancro: está associado a vários tipos de cancro, nomeadamente da mama, fígado, cólon e reto, esófago e cabeça e pescoço.

Problemas de saúde mental: pode contribuir para perturbações como a depressão e a ansiedade, além de aumentar o risco de dependência.

Acidentes e lesões: o consumo pode comprometer a capacidade de reação e julgamento, aumentando o risco de acidentes rodoviários e outros episódios de violência ou lesão.

A OMS alerta ainda que não existe um nível de consumo de álcool isento de risco para a saúde. Mesmo quantidades reduzidas podem representar riscos, embora a probabilidade de consequências negativas dependa de vários fatores, incluindo a quantidade consumida, a frequência e as características individuais.

No caso do cancro, a evidência é particularmente clara: o álcool é considerado um agente cancerígeno e mesmo níveis baixos de consumo podem aumentar o risco de desenvolver determinados tumores.

Jovens também estão entre as preocupações das autoridades

A relação dos portugueses com o álcool começa, muitas vezes, ainda durante a adolescência. E é precisamente nesta faixa etária que o ICAD identifica outro motivo de preocupação: o consumo episódico excessivo de bebidas alcoólicas, conhecido como binge drinking.

Este comportamento caracteriza-se pela ingestão de uma quantidade elevada de álcool num curto espaço de tempo, podendo provocar intoxicação aguda e aumentar o risco de acidentes, comportamentos de risco e outros problemas de saúde.

Na entrevista à Lusa, Joana Teixeira chamou a atenção para a importância de adiar o mais possível o início do consumo de álcool, devido aos efeitos desta substância no desenvolvimento cerebral.

A responsável explicou que o álcool é neurotóxico e pode interferir com a maturação neuronal e cognitiva, tornando o consumo particularmente preocupante enquanto o cérebro ainda se encontra em desenvolvimento.

Apesar de alguns indicadores de consumo entre os jovens terem apresentado uma evolução positiva, continuam a existir episódios de embriaguez e comportamentos de risco que exigem atenção.

Um problema de saúde pública que exige mais prevenção e tratamento

A realidade portuguesa evidencia um problema que não se resolve apenas com alertas sobre os perigos do álcool. Para as autoridades de saúde, é fundamental apostar na prevenção, aumentar a literacia sobre comportamentos aditivos e facilitar o acesso aos cuidados especializados.

O próprio ICAD defende uma maior articulação entre as unidades de alcoologia e outras estruturas de saúde, nomeadamente as Unidades Locais de Saúde, para identificar mais cedo os casos de dependência e garantir o acompanhamento necessário.

O relatório da OCDE sobre o perfil de saúde de Portugal também aponta fragilidades nas políticas de controlo do álcool. Entre os aspetos identificados estão a ausência de advertências de saúde nos rótulos das bebidas alcoólicas e a baixa tributação de alguns produtos, em particular do vinho.

Num país onde o consumo continua tão associado à gastronomia, à tradição e aos momentos de convívio, o desafio passa também por mudar a perceção social sobre o álcool.

Porque, por detrás de um hábito tantas vezes banalizado, pode esconder-se uma dependência que nem sempre é reconhecida a tempo e para a qual milhares de pessoas continuam a ter dificuldades em encontrar resposta.