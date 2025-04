5 erros de contabilidade que podem acabar com a sua empresa

Link To Leaders

A contabilidade é um dos pilares da gestão de qualquer empresa. Manter as finanças organizadas não só garante o cumprimento das obrigações fiscais, como também ajuda os negócios a crescer de forma sustentável. Ainda assim, muitos empreendedores enfrentam desafios na gestão contabilística, seja por falta de tempo, desconhecimento das regras ou simplesmente por estarem habituados a métodos mais tradicionais. A boa notícia? Pequenos ajustes e o uso das ferramentas certas podem fazer toda a diferença na eficiência da contabilidade de uma empresa.

Neste contexto, a Rauva, a plataforma portuguesa de gestão financeira integrada para pequenas e médias empresas (PMEs), partilha os cinco erros mais comuns na contabilidade empresarial, bem como estratégias para os evitar.

1.Misturar finanças pessoais com as da empresa

No início de um negócio, pode ser tentador usar a conta pessoal para gerir as despesas da empresa. No entanto, esta prática dificulta a organização financeira e pode trazer desafios na declaração de impostos.

Abrir uma conta empresarial ajuda a manter um registo claro das entradas e saídas do negócio, facilitando a gestão financeira e evitando confusões na hora de reportar impostos.

2. Depender exclusivamente de processos manuais

Quem guarda recibos em papel ou faz a contabilidade com folhas de cálculo, sabe o quão moroso e suscetível a erros este processo pode ser. Pequenos deslizes podem levar a inconsistências nos relatórios financeiros ou até a dificuldades na comunicação com o contabilista.

Utilizar um software de faturação e gestão financeira pode tornar tudo mais simples e rápido, garantindo que os documentos estão organizados e acessíveis sempre que necessário.

3. Falhar no cumprimento dos prazos fiscais

Cumprir os prazos fiscais é essencial para evitar coimas e juros desnecessários. No entanto, com tantas tarefas do dia a dia, é fácil que estas datas passem despercebidas.

Criar lembretes ou utilizar ferramentas que enviam alertas automáticos pode ajudar a manter as obrigações fiscais em dia e garantir que a empresa está sempre em conformidade.

4. Escolher o regime fiscal errado

Cada empresa tem características próprias, e o regime fiscal que faz sentido para um negócio pode não ser o mais vantajoso para outro. Muitos empresários iniciam atividade sem avaliar bem as opções disponíveis, podendo pagar mais impostos do que o necessário.

Consultar um contabilista antes de abrir atividade pode ser um passo essencial para escolher o enquadramento fiscal mais adequado.

5. Não acompanhar a saúde financeira da empresa

A contabilidade não deve ser vista apenas como uma obrigação fiscal. Monitorizar as finanças regularmente permite tomar decisões mais informadas e identificar oportunidades para melhorar a rentabilidade do negócio.

Criar o hábito de analisar o fluxo de caixa e rever os custos operacionais pode ajudar a antecipar desafios financeiros e a encontrar soluções antes que se tornem problemas.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders