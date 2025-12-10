Autenticação multifator: Um passo simples para proteger as suas contas online

Num mundo digital cada vez mais perigoso, confiar apenas numa palavra-passe já não chega. A autenticação multifator (MFA) é a barreira extra que pode salvar as suas contas de ataques e fraudes.
Este tipo de autenticação exige dois ou mais fatores para confirmar a sua identidade. Em vez de depender apenas da palavra-passe, adiciona uma segunda (ou terceira) camada de proteção. Os fatores podem ser:
- Algo que sabe: palavra-passe, PIN.
- Algo que tem: telemóvel, token físico.
- Algo que é: biometria (impressão digital, rosto).
Exemplo prático: ao aceder ao banco online, além da palavra-passe, terá de inserir um código recebido por SMS ou gerado numa app autenticadora.
É possível que nunca tenha ouvido falar de MFA, mas sim de autenticação de dois fatores (2FA) ou de dois passos. Na verdade, a 2FA é um tipo de MFA, uma vez que esta pode incluir três ou mais fatores, aumentando ainda mais a segurança.
Por que ativar já a autenticação multifator?
As palavras-passe são vulneráveis: podem ser descobertas por ataques de força bruta, phishing ou malware. Além disso, é comum o hábito (errado) de reutilizar várias passwords em diferentes serviços. Sem MFA, basta um erro para perder o controlo das suas contas.
Estas são as principais ameaças que a autenticação multifator pode ajudar a prevenir:
- Phishing: mensagens falsas que pedem credenciais.
- Credential stuffing: uso de senhas roubadas noutros serviços.
- Engenharia social: manipulação para obter dados.
- Malware/keyloggers: programas que capturam tudo o que escreve.
- Ataques automatizados: tentativas de adivinhar a palavra-passe.
Com MFA, mesmo que alguém descubra a sua senha, precisa do segundo fator (telemóvel, impressão digital, etc.) para aceder à conta.
Como ativar a MFA
- Aceda às definições de segurança da sua conta (Google, banco, redes sociais).
- Escolha o método: SMS, app autenticadora (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy), biometria ou token físico.
- Configure códigos de backup para emergências.
- Teste o sistema para garantir que está a funcionar.
Dica: Prefira apps autenticadoras em vez de SMS, pois são mais seguras contra fraudes de troca de cartão SIM.