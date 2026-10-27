Está tudo louco com a nova mobília do Continente. É muito elegante e está com desconto

Anda por todo o lado: o sofá modular do Continente aparece-nos vídeo sim, vídeo não. E não é para menos, porque é bonito e prático. Mas foi quando decidimos espreitar o resto da secção de casa que ficámos de queixo caído: o mobiliário é lindo, tem funções pensadas para o dia a dia e, para o tipo de peças que são, os preços são muito acessíveis.

Achamos que uma criadora de conteúdo fez excelentes escolhas nesta nova secção do Continente Online, e foi por isso que viemos partilhar. Em vez de andar de loja em loja, encomendou tudo sem sair de casa, recebeu as peças à porta e só teve o trabalho de as montar, sem caixas no carro nem no elevador. Depois de vermos o vídeo, selecionámos três peças de mobiliário que nos pareceram escolhas certeiras e que deram uma nova vida a diferentes divisões da casa.

Sofá modular multi posições, em castanho Kasa

No quarto de hóspedes, a peça principal é o sofá modular multi posições da Kasa, em castanho, que se transforma em sofá-cama e permite receber mais pessoas em casa. A grande vantagem é a versatilidade: o design modular deixa-nos montá-lo como sofá tradicional ou abri-lo numa área de descanso mais ampla, conforme o dia pede. Fechado, ocupa 192 cm de comprimento por 90 de profundidade, e aberto chega aos 180 cm de largura, o que o torna uma ótima solução para um espaço pequeno. Vem com duas almofadas e um revestimento de textura suave, e custa 350€ (antes estava a 450€), com entrega grátis incluída.

Mesa de centro Atenas com elevação

Na sala, a escolha foi a mesa de centro com elevação Atenas, da Kasa, que junta arrumação discreta a uma função muito prática: o tampo levanta, o que permite comer no sofá com outra comodidade. É um hábito de quem gosta de jantar a ver televisão, e que muitas vezes acaba com o tecido do sofá sujo. O detalhe canelado na estrutura e o tom de madeira escura dão-lhe personalidade. Custa 90€ (antes estava a 100€) e tem entrega grátis, numa campanha em vigor até 30 de novembro.

Aparador alto Atenas, Kasa

No quarto de hóspedes, o aparador alto Atenas, da Kasa, faz de mesa de cabeceira e de arrumação ao mesmo tempo. As linhas curvas e o acabamento efeito madeira dão-lhe personalidade, e as portas deslizantes escondem prateleiras onde cabem livros, acessórios e objetos decorativos. Com 80 cm de largura e 40 de profundidade, é suficientemente compacto para não roubar espaço ao quarto. Custa 135€ (antes estava a 150€), com entrega grátis, mas atenção ao prazo: esta promoção termina a 1 de novembro, mais cedo do que as restantes.

Adoramos decoração, peças com um toque vintage e, acima de tudo, mobília intemporal, daquelas que continuam a conquistar-nos mesmo passados cinco ou dez anos. Estas peças do Continente são uma oportunidade para apostar num estilo diferente do que encontramos em tantas casas, sem gastar demasiado. E, com as promoções em vigor por tempo limitado, pode ser a altura ideal para escolher móveis com personalidade, que não nos vamos cansar de ver nem tão cedo.