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capa chapeus de sol
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Esqueça as lojas caras: chapéus de sol tendência estão no Continente
IOL
Hoje às 11:11
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Os modelos que estão a conquistar as praias (e a dar um toque de estilo ao verão)

Chegar à praia em estilo passa também pelo guarda-sol certo. E se antes era preciso gastar muito e ir a lojas específicas para encontrar peças lindas de morrer, agora só precisamos de ir às nossas compras habituais no Continente. Descobrimos nas lojas da Sonae, dentro da secção da marca Kasa, vários chapéus de sol que nos conquistaram.

Os modelos às riscas, em tons suaves de azul e bege, recuperam uma estética inspirada nas praias da Riviera Francesa e nos cenários vintage dos anos 60 e 70. As franjas acrescentam um toque descontraído e elegante, tornando-os uma escolha cada vez mais popular entre quem procura criar um ambiente sofisticado junto ao mar.

Já o tradicional chapéu de palha continua a ser um dos favoritos. Com um visual natural e tropical, remete imediatamente para destinos paradisíacos e combina na perfeição com praias, jardins ou piscinas.

Veja na galeria.

 

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