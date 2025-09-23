Facebook Instagram
Acabou a guerra do ice tea lá em casa: Continente já tem chá gelado delicioso e aprovado pelos nutricionistas

Provavelmente já teve aquela típica conversa com os filhos para os convencer a não beber ice tea por estar carregado de açúcar. Agora, o Continente apresenta um chá gelado feito com chá natural e fruta, sem açúcares adicionados, que promete agradar a toda a família
IOL
Há 3h e 27min
‘Nunca fiz dieta’: o segredo do homem de 54 anos que perdeu 140 quilos em cinco anos

Quem nunca se viu em casa a discutir com a família por causa do ice tea carregado de açúcar? Entre crianças que adoram o sabor doce e adultos preocupados com a saúde, cria-se sempre uma "guerra" entre pais e filhos.

No entanto, a nutricionista Inês Vaz partilhou recentemente no seu Instagram uma dica que vai agradar a quem procura alternativas para os refrigerantes: o novo Iced Tea do Continente.

Feito com chá natural e fruta, sem açúcares adicionados, este chá gelado surge como a opção perfeita e saudável para quem tem aquela vontade de beber um sumo bem doce.

Estão disponíveis três sabores: pêssego, limão e romã com hibisco, prometendo agradar a todos os paladares. Esta novidade do Continente vai acabar com as guerras lá em casa e permitir que todos possam beber este sumo "sem culpas".

Continente
