Procura emprego? Continente anuncia mais de 500 vagas com abertura de 14 novas lojas

Fonte: Continente

O Continente prepara a abertura de 14 novas lojas nos próximos três meses, distribuídas por oito distritos. A expansão deverá criar mais de 500 postos de trabalho, com a marca a dar prioridade ao recrutamento local.

Há novas lojas Continente a caminho de várias regiões do país. A cadeia de supermercados anunciou, esta quinta-feira, 5 de novembro, que vai inaugurar 14 espaços nos próximos três meses, numa expansão que deverá criar mais de 500 novos empregos.

As aberturas estão previstas para oito distritos: Braga, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Vila Real, Viseu e Setúbal. Para já, a empresa não divulgou as localidades ou as moradas concretas de cada uma das futuras lojas.

Segundo o Continente, a criação de emprego vai privilegiar o recrutamento de profissionais das comunidades onde os novos espaços serão instalados. A empresa prevê ainda apostar na formação contínua e em oportunidades de desenvolvimento profissional para os colaboradores.

O que vão encontrar nas novas lojas Continente?

Os 14 espaços terão uma oferta diversificada, pensada para responder às necessidades das compras do dia a dia. Entre as áreas previstas estão frutas e legumes, padaria, pastelaria, talho, peixaria, take-away e cafetaria.

As lojas deverão também disponibilizar serviços de conveniência, incluindo estacionamento e soluções de mobilidade e acessibilidade ajustadas às características de cada localização.

Além da componente comercial, cada novo espaço vai estabelecer parcerias com instituições da respetiva comunidade, através da Missão Continente. O objetivo passa por apoiar regularmente organizações locais.

Oito distritos recebem novas lojas

A expansão anunciada reforça a presença da marca em diferentes regiões de Portugal. Os distritos abrangidos são:

Braga

Faro

Leiria

Lisboa

Porto

Vila Real

Viseu

Setúbal

Com mais de 400 lojas em Portugal, o Continente pretende continuar a aproximar-se dos consumidores e a reforçar a sua rede de supermercados e hipermercados.

A marca integra a MC e conta com três formatos principais: Continente, na versão de hipermercado; Continente Modelo, enquanto grande supermercado; e Continente Bom Dia, dedicado às lojas de vizinhança. A oferta inclui ainda o Continente Online.

As 14 novas aberturas representam mais uma etapa na estratégia de crescimento da insígnia, que procura aumentar a cobertura territorial e criar emprego nas comunidades onde está presente.