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Tapete - imagem gerada por IA
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Estes tapetes de 10 euros transformam qualquer varanda "triste". E estão no Continente
IOL
Há 2h e 10min

Estes tapetes de 10 euros transformam qualquer varanda "triste". E estão no Continente

Baratas em casa? Estes três produtos da Mercadona vão ser a salvação para este verão (e custam menos de 3 euros)

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Continente tem à venda tapetes super giros para a varanda

Com a chegada dos dias quentes, muitos portugueses aproveitam para renovar a decoração de casa e dos espaços exteriores. E há uma novidade no Continente que promete trazer mais cor e personalidade às varandas, terraços e até às salas de estar.

Trata-se do Tapete Polipro Riscas Kasa, uma peça versátil com 120 x 180 centímetros, disponível por apenas 10 euros.

O modelo destaca-se pelas suas combinações de cores vibrantes, perfeitas para criar um ambiente mais alegre e descontraído durante o verão. Pode encontrá-lo em três versões: com riscas verdes e amarelas, amarelas e cor-de-rosa ou cor-de-rosa e vermelhas.

Para além de ser uma opção prática para decorar a varanda ou o jardim, também pode ser utilizado no interior de casa para dar um toque mais fresco e colorido a qualquer divisão.

 

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