Tem apenas 14 anos, joga na mesma posição do pai e acaba de dar um passo importante no futebol. Ricky Quaresma, filho do antigo internacional português Ricardo Quaresma, assinou o primeiro contrato de formação com o Sporting, clube onde já tinha iniciado o seu percurso.

A novidade foi anunciada pelo próprio jovem nas redes sociais, onde partilhou uma fotografia e uma mensagem de agradecimento à família, aos treinadores e aos colegas. «É com muito orgulho que assino o meu primeiro contrato de formação com o Sporting», escreveu Ricky, que não escondeu a felicidade por este novo capítulo da carreira.

«E tudo tem um começo», acrescentou o jovem futebolista, numa publicação que recebeu inúmeras mensagens de apoio e felicitações.

Filho de Quaresma assina pelo Sporting aos 14 anos

O jovem Ricardo Quaresma, conhecido no futebol de formação como Ricky, tem apenas 14 anos, mas já conhece bem os corredores da Academia de Alcochete.

O filho do antigo internacional português começou a representar o Sporting na temporada 2019/20, antes de passar pelos escalões de formação do FC Porto e pelo Núcleo SCP Solar do Norte.

O regresso a Alvalade aconteceu em 2022/23, clube onde permanece desde então.

Atualmente, Ricky integra a equipa de sub-15 e já teve oportunidades num escalão acima. A assinatura do contrato de formação representa, assim, mais um passo no percurso de um jovem que procura construir o seu próprio caminho no futebol.

Importa sublinhar que este é um contrato de formação, e não um vínculo profissional. Trata-se de um passo importante no desenvolvimento do jovem jogador, que continua a crescer nos escalões de formação do Sporting.

«A minha família por estarem sempre do meu lado»

Na mensagem que acompanhou o anúncio, Ricky Quaresma fez questão de agradecer a todos os que o têm acompanhado ao longo do percurso.

«Agradeço primeiro a Deus por guiar sempre o meu caminho, à minha família por estarem sempre do meu lado, aos meus treinadores e colegas pela evolução, orientação e disciplina», escreveu.

A publicação não passou despercebida aos amigos e seguidores, que rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens de parabéns e votos de sucesso.

Entre os comentários, destacou-se o de Marco Costa, que deixou uma mensagem de incentivo: «Bora sobrinho».

Também a mãe de Ricky, mulher de Ricardo Quaresma, fez questão de assinalar o momento especial do filho. «Que Deus guie sempre o teu caminho, meu amor, muito orgulho em ti», escreveu.

As mensagens de carinho estenderam-se a outros seguidores, que destacaram o talento do jovem futebolista e a importância de continuar a trabalhar para alcançar os seus objetivos.

Houve ainda quem aproveitasse a deixa para deixar "recados" a Cristiano Ronaldo. «Só falta o Cristianinho», «O filho do Cristiano também podia vir...», «O próximo é o Cristianinho. Vai fazer um jogo ao lado do pai no al nassr e vem para o grande fazer a formação», lê-se nos comentários de uma partilha feita pela Live Mode.

O apelido Quaresma e o sonho de construir uma carreira própria

O apelido Quaresma não é desconhecido no futebol português. Ricardo Quaresma, pai de Ricky, foi um dos jogadores mais talentosos da sua geração, tendo representado clubes como Sporting, FC Porto, Barcelona, Inter de Milão e Besiktas, entre outros.

Ao serviço da Seleção Nacional, conquistou o Campeonato da Europa de 2016, ao lado de Cristiano Ronaldo e dos restantes internacionais portugueses.

O antigo extremo também iniciou a formação no Sporting, pelo que o percurso do filho em Alvalade tem um simbolismo especial.

Ainda assim, Ricardo Quaresma já deixou claro que não quer colocar pressão sobre Ricky. Em declarações públicas, o antigo internacional defendeu que o filho deve desfrutar do futebol e construir a carreira por mérito próprio.

Uma ideia que se enquadra na mensagem agora partilhada pelo jovem, que agradeceu a quem o acompanha e deixou uma frase que resume bem o momento: «E tudo tem um começo».

«Quem sabe um dia segue as pisadas do pai»

A assinatura do contrato gerou também comentários de adeptos que recordaram a passagem de Ricardo Quaresma pelo FC Porto e imaginaram um futuro semelhante para o filho. «O importante, independentemente do clube, é que ele seja feliz», escreveu um seguidor, antes de acrescentar que Ricky poderá, um dia, seguir as pisadas do pai no Dragão.

Outros comentários destacaram o talento do jovem e a expectativa de que possa chegar aos grandes palcos do futebol europeu.

Por agora, Ricky Quaresma tem apenas 14 anos e está a dar os primeiros passos numa carreira que ainda tem muito para escrever.

O primeiro contrato de formação com o Sporting é um momento importante, mas o jovem terá tempo para crescer, aprender e descobrir até onde o futebol o poderá levar.

Com o apoio da família e a vontade de continuar a evoluir, Ricky começa a construir a sua própria história em Alvalade, com um apelido que os adeptos conhecem bem, mas com um caminho que será sempre seu.