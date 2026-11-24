Filho de astro do futebol português assina pelo Sporting. E há um 'recado' para Cristiano Ronaldo que não passou despercebido
Sporting acaba de oficializar contrato com o filho de um dos maiores nomes do futebol português. Mas foi Cristiano Ronaldo quem "roubou" atenções e motivo é peculiar
Tem apenas 14 anos, joga na mesma posição do pai e acaba de dar um passo importante no futebol. Ricky Quaresma, filho do antigo internacional português Ricardo Quaresma, assinou o primeiro contrato de formação com o Sporting, clube onde já tinha iniciado o seu percurso.
A novidade foi anunciada pelo próprio jovem nas redes sociais, onde partilhou uma fotografia e uma mensagem de agradecimento à família, aos treinadores e aos colegas. «É com muito orgulho que assino o meu primeiro contrato de formação com o Sporting», escreveu Ricky, que não escondeu a felicidade por este novo capítulo da carreira.
«E tudo tem um começo», acrescentou o jovem futebolista, numa publicação que recebeu inúmeras mensagens de apoio e felicitações.
Filho de Quaresma assina pelo Sporting aos 14 anos
O jovem Ricardo Quaresma, conhecido no futebol de formação como Ricky, tem apenas 14 anos, mas já conhece bem os corredores da Academia de Alcochete.
O filho do antigo internacional português começou a representar o Sporting na temporada 2019/20, antes de passar pelos escalões de formação do FC Porto e pelo Núcleo SCP Solar do Norte.
O regresso a Alvalade aconteceu em 2022/23, clube onde permanece desde então.
Atualmente, Ricky integra a equipa de sub-15 e já teve oportunidades num escalão acima. A assinatura do contrato de formação representa, assim, mais um passo no percurso de um jovem que procura construir o seu próprio caminho no futebol.
Importa sublinhar que este é um contrato de formação, e não um vínculo profissional. Trata-se de um passo importante no desenvolvimento do jovem jogador, que continua a crescer nos escalões de formação do Sporting.
«A minha família por estarem sempre do meu lado»
Na mensagem que acompanhou o anúncio, Ricky Quaresma fez questão de agradecer a todos os que o têm acompanhado ao longo do percurso.
«Agradeço primeiro a Deus por guiar sempre o meu caminho, à minha família por estarem sempre do meu lado, aos meus treinadores e colegas pela evolução, orientação e disciplina», escreveu.
A publicação não passou despercebida aos amigos e seguidores, que rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens de parabéns e votos de sucesso.
Entre os comentários, destacou-se o de Marco Costa, que deixou uma mensagem de incentivo: «Bora sobrinho».
Também a mãe de Ricky, mulher de Ricardo Quaresma, fez questão de assinalar o momento especial do filho. «Que Deus guie sempre o teu caminho, meu amor, muito orgulho em ti», escreveu.
As mensagens de carinho estenderam-se a outros seguidores, que destacaram o talento do jovem futebolista e a importância de continuar a trabalhar para alcançar os seus objetivos.
Houve ainda quem aproveitasse a deixa para deixar "recados" a Cristiano Ronaldo. «Só falta o Cristianinho», «O filho do Cristiano também podia vir...», «O próximo é o Cristianinho. Vai fazer um jogo ao lado do pai no al nassr e vem para o grande fazer a formação», lê-se nos comentários de uma partilha feita pela Live Mode.
O apelido Quaresma e o sonho de construir uma carreira própria
O apelido Quaresma não é desconhecido no futebol português. Ricardo Quaresma, pai de Ricky, foi um dos jogadores mais talentosos da sua geração, tendo representado clubes como Sporting, FC Porto, Barcelona, Inter de Milão e Besiktas, entre outros.
Ao serviço da Seleção Nacional, conquistou o Campeonato da Europa de 2016, ao lado de Cristiano Ronaldo e dos restantes internacionais portugueses.
O antigo extremo também iniciou a formação no Sporting, pelo que o percurso do filho em Alvalade tem um simbolismo especial.
Ainda assim, Ricardo Quaresma já deixou claro que não quer colocar pressão sobre Ricky. Em declarações públicas, o antigo internacional defendeu que o filho deve desfrutar do futebol e construir a carreira por mérito próprio.
Uma ideia que se enquadra na mensagem agora partilhada pelo jovem, que agradeceu a quem o acompanha e deixou uma frase que resume bem o momento: «E tudo tem um começo».
«Quem sabe um dia segue as pisadas do pai»
A assinatura do contrato gerou também comentários de adeptos que recordaram a passagem de Ricardo Quaresma pelo FC Porto e imaginaram um futuro semelhante para o filho. «O importante, independentemente do clube, é que ele seja feliz», escreveu um seguidor, antes de acrescentar que Ricky poderá, um dia, seguir as pisadas do pai no Dragão.
Outros comentários destacaram o talento do jovem e a expectativa de que possa chegar aos grandes palcos do futebol europeu.
Por agora, Ricky Quaresma tem apenas 14 anos e está a dar os primeiros passos numa carreira que ainda tem muito para escrever.
O primeiro contrato de formação com o Sporting é um momento importante, mas o jovem terá tempo para crescer, aprender e descobrir até onde o futebol o poderá levar.
Com o apoio da família e a vontade de continuar a evoluir, Ricky começa a construir a sua própria história em Alvalade, com um apelido que os adeptos conhecem bem, mas com um caminho que será sempre seu.
Veja agora, na galeria que preparámos para si, as melhores fotos do filho de Ricardo Quaresma