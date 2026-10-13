Ricardo Araújo Pereira, César Mourão, Joana Marques e muito mais: vai estrear novo filme com elenco de luxo do humor

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Miguel Góis prepara-se para estrear «Conversa-Açorda», uma longa-metragem escrita, realizada e produzida pelo humorista, conhecido pelo seu trabalho como um dos autores dos Gato Fedorento. O filme chega exclusivamente aos cinemas portugueses a 26 de novembro e já tem trailer disponível.

Filmada com um telemóvel e um microfone, com uma equipa técnica composta por duas pessoas, a produção recorre ao humor para abordar particularidades, contradições e situações do quotidiano português.

Entre os temas explorados estão a arquitetura dos grandes edifícios, os produtos vendidos em mercearias gourmet e os debates televisivos sobre jogos de futebol que ainda não se realizaram.

Mais de 40 nomes conhecidos no elenco

«Conversa-Açorda» reúne mais de 40 nomes ligados ao humor, à televisão, à rádio e ao cinema português.

Entre os participantes encontram-se Ricardo Araújo Pereira, Zé Diogo Quintela, Miguel Góis, Lúcia Moniz, Nuno Markl, César Mourão, Pêpê Rapazote, Cleia Almeida, Joana Marques, Os Primos, Manuel Cardoso, Guilherme Geirinhas, Luana do Bem, Rui Unas, Diana Nicolau, Frederico Amaral, Rita Frazão, Patrícia André, Pedro Acabado, Rui Pedro Silva, João Sá Nogueira, Simão Fumega, Tomás Taborda, Pedro Ribeiro, Vera Fernandes, Daniel Leitão, Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves, Joana Cruz, Dário Guerreiro, Diogo Beja, António Sala, José Nuno Martins, Martim Costa, Alexandre Ferreira, Guilherme Fonseca, Cátia Domingues, Insónias em Carvão e Cláudio Almeida.

Estreia marcada para novembro

O filme tem estreia marcada para 26 de novembro, com distribuição da NOS Audiovisuais, e será exibido exclusivamente nas salas de cinema.