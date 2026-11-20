Com o desfasamento cada vez maior entre os preços dos imóveis e os rendimentos das famílias, as cooperativas de habitação, muito populares em Portugal nos anos 1980, poderão voltar a ganhar relevância. Mas como funciona esta solução e de que forma pode ajudar os portugueses a ter casa por um preço mais baixo? Conheça as regras das cooperativas de habitação e saiba o que ter em conta antes de aderir a uma.

O que são cooperativas de habitação?

As cooperativas de habitação são, na prática, organizações sem fins lucrativos criadas por pessoas que se juntam num projeto comum para promoverem a construção, aquisição ou reabilitação de imóveis. Na prática, unem esforços para encontrar uma solução habitacional que, individualmente, poderia ser mais difícil de conseguir.

O objetivo é reduzir os custos associados à habitação, através da partilha de despesas e da participação dos membros na gestão do projeto. Como a cooperativa não procura obter lucros para distribuir pelos seus membros, em regra, o custo das habitações reflete somente as despesas com o terreno, a construção, os projetos e os restantes encargos.

Que tipos de cooperativas de habitação existem?

Em Portugal, existem dois modelos principais de cooperativas de habitação. Nas cooperativas de propriedade individual, a organização promove a construção ou aquisição das casas e, no final, transmite cada habitação aos respetivos cooperadores através de um contrato de compra e venda. Ou seja, cada família torna-se proprietária do imóvel.

Já nas cooperativas de propriedade coletiva, os imóveis permanecem na titularidade da cooperativa. Isto é, os membros não compram individualmente os apartamentos, mas podem residir nas habitações ao abrigo de um direito de habitação ou de um contrato de arrendamento cooperativo.

Como funcionam as cooperativas e como são financiadas?

Ao aderir a uma cooperativa de habitação, passa também a ter uma palavra a dizer sobre o projeto. Os cooperadores participam nas decisões através das assembleias gerais, onde cada membro tem direito a um voto, independentemente do dinheiro que tenha investido. A gestão do dia a dia fica a cargo da Direção e existe ainda um órgão responsável por fiscalizar a atividade da cooperativa.

Mas de onde vem o dinheiro para construir ou recuperar as habitações? O financiamento pode resultar das contribuições dos próprios cooperadores, de empréstimos bancários ou de apoios públicos, quando existem. Nas cooperativas de propriedade coletiva, as rendas e os encargos pagos pelos moradores também podem ajudar a cobrir as despesas de gestão e manutenção dos imóveis.

O que deve saber antes de aderir?

Antes de aderir a uma cooperativa, procure conhecer o projeto e perceber quanto terá de investir. Informe-se sobre o custo total da habitação, as contribuições exigidas, os encargos futuros e as condições de financiamento.

É igualmente importante consultar os estatutos e perceber que direitos terá sobre o imóvel - se este será sua propriedade ou da cooperativa - e o que acontece se decidir abandonar a cooperativa.

O ideal é que esclareça todas as dúvidas antes de assumir quaisquer compromissos financeiros.