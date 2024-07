Copenhaga está a oferecer recompensas aos turistas. Até 15 de agosto

Através do programa CopenPay, que quem visitar Copenhaga, até 15 de agosto, pode usufruir de um conjunto de benefícios e ofertas que a cidade está a disponibilizar aos turistas. Para tal, os visitantes têm apenas de realizar atividades ecologicamente sustentáveis como andar de bicicleta ou de comboio, em vez de carro, entre muitas outras possibilidades contempladas no referido programa, e, dessa forma, acederem gratuitamente, por exemplo, a passeios em museus, a refeições ou ao aluguer de equipamentos desportivos.

Com o lema “Aproveite as atrações de Copenhaga através de ações ecofriendly”, o projeto piloto realiza-se pela primeira vez este verão e faz parte da estratégia da cidade para recompensar os visitantes que tenham atitudes sustentáveis e amigáveis para o planeta durante o tempo de permanência na cidade.

No total, o CopenPay envolve um conjunto de 24 atrações a que os visitantes podem aceder de forma gratuita se adotarem um comportamento ambientalmente sustentável.

Por exemplo, se chegar de bicicleta ou de comboio a CopenHill (pista de esqui artificial construída no topo de um centro de gestão de resíduos), o visitante pode descer a pista gratuitamente. Já a Copenhagen Surf School oferece almoços gratuitos aos surfistas que participarem na limpeza da praia depois das aulas de surf.

A propósito deste projeto, Mikkel Aarø-Hansen, presidente-executivo da Wonderful Copenhagen, afirmou ao The News York Times que “devemos transformar o turismo de um fardo ambiental numa força para mudança positiva”. Na perspetiva deste responsável pelo turismo da região, é importante “mudar a forma como nos movimentamos no destino, o que consumimos e como interagimos com os moradores locais”.

Mikkel Aarø-Hansen explicou ainda que o objetivo do CopenPay “é criar um efeito cascata”. Ou seja, “mostrar o sucesso desta e de outras iniciativas, para que outras cidades ao redor do mundo sejam inspiradas a encontrar seu caminho para incentivar um comportamento turístico mais responsável, levando a um futuro mais sustentável para todos”. As regras e os benefícios do programa podem ser consultados no site da CopenPay.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders