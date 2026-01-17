Copilot está a tornar-se um “conselheiro” para saúde, carreira e relações

Outros artigos:

A análise da Microsoft revela que as pessoas estão a usar cada vez mais o Copilot para pedir conselhos sobre saúde, carreiras profissionais e relações. Além disso, os utilizadores olham para o chatbot de forma diferente tendo em conta se o estão a usar no computador ou no smartphone.

Baseado num conjunto de dados anonimizados – dos quais foi extraído apenas um resumo que indica o tema e a intenção –, e com uma amostra de 37,5 milhões de conversas entre janeiro e setembro de 2025, a análise revela que, independentemente do mês, dia ou até da hora, os temas relacionados com a saúde são os que dominam nas conversas em modo mobile. Os utilizadores recorrem com frequência ao Copilot no smartphone para pedir ajuda sobre como adotar hábitos mais saudáveis, indica a Microsoft.

A multinacional destaca que, embora a pesquisa por informação continue a ser a funcionalidade mais usada no Copilot, há um claro aumento de pessoas à procura de conselhos, particularmente em temas pessoais e em conversas com maior espaço para reflexão.

O estudo mostra também que as grandes questões da vida parecem surgir, sobretudo, nas primeiras horas da manhã, com os temas da religião e filosofia a ganharem destaque. Por contraste, as conversas sobre viagens acontecem com mais frequência durante os horários de deslocação.

Os utilizadores também olham para o Copilot de forma diferente tendo em conta se o estão a usar no computador ou no smartphone. Em modo desktop, o chatbot é visto mais como uma ferramenta de produtividade, enquanto no modo mobile, os utilizadores veem-no mais como um “companheiro” de conversa.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders