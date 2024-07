Esta solução de 5 minutos deixa os copos baços a brilharem como novos

A gordura, juntamente com a sujidade e o uso contínuo, pode fazer com que os copos e outras peças de vidro percam o brilho e fiquem com mau aspeto, passando de transparentes a opacos e de brilhantes a baços.

Tenha em conta que os copos de vidro podem riscar-se facilmente ao serem esfregados com esponjas durante a limpeza ou ao serem utilizados com diferentes talheres, como alerta um artigo do site El Español.

Um dos principais motivos pelos quais os copos de vidro se tornam opacos está relacionado com uma lavagem inadequada, seja porque a máquina de lavar loiça (ou o programa utilizado) não consegue alcançar uma limpeza profunda, seja pela utilização de detergentes abrasivos e/ou esponjas ineficazes na lavagem manual.

Mas, para evitar problemas com copos desgastados, existe um truque simples para lhes devolver todo o brilho e fazer com que voltem a parecer novos, como garante o mesmo artigo.

Vai precisar de:

Bicarbonato de sódio

Água quente

Sal de cozinha

Instruções:

Misture 2 colheres de bicarbonato com 1 colher de sal e água quente no interior do copo que se pretende polir, deixando a mistura repousar durante 10 minutos.

Decorrido esse tempo, deve lavar-se o copo como habitualmente, certificando-se de que a mistura impregna a esponja de limpeza

Enxague bem e deixe secar.

Caso tenha muitos copos opacos que necessitam de tratamento, existe um método mais prático do que lavar um a um, recomenda o El Español. Deve usar um alguidar grande, que deve ser encher com água quente. Depois, adicione o bicarbonato de sódio e o sal, submergindo os copos durante 10 minutos. De seguida, enxaguam-se os copos e deixam-se secar.