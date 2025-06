Copos manchados a sair da máquina de lavar loiça? Especialista resolveu assim e ainda poupou dinheiro

Quem tem máquina da loiça sabe que, por vezes, os copos saem lavados, mas com manchas que estragam todo o brilho. Se esse é um problema comum aí em casa, há uma dica que pode mudar tudo — e vem de uma das criadoras de conteúdos mais seguidas no mundo da gestão doméstica: Catarina, do perfil @catarina.homediaries, que soma mais de 70 mil seguidores no Instagram, explica como resolveu o problema.

Segundo a especialista, o segredo está precisamente em deixar de usar abrilhantador tradicional. “A partir do momento em que deixei de usar, nunca mais tive copos manchados”, revela. Em vez disso, a criadora utiliza vinagre de limpeza no compartimento do abrilhantador — e garante que o resultado são copos ainda mais brilhantes e sem marcas indesejadas.

Se quer ver como funciona esta dica na prática, espreite o vídeo que a Catarina partilhou no seu perfil e experimente já na próxima lavagem: