Não deite fora a roupa preta que está desbotada. Pode tingi-la na máquina de lavar roupa

O preto é aquela cor que nunca falha: versátil, elegante e intemporal. Todos temos no armário peças pretas que são verdadeiros básicos do guarda-roupa - das calças às t-shirts, dos vestidos aos casacos. Mas com o tempo e as lavagens, mesmo as peças favoritas começam a perder a intensidade da cor. Este corante da Iberia, que pode ser usado tanto na máquina como à mão, promete devolver a vida às roupas que já pensava não voltar a usar.

Fácil de usar na máquina ou à mão

O processo é simples e pode ser feito de duas formas. Para peças maiores, como calças ou vestidos, a marca recomenda usar na máquina de lavar - o que garante um resultado mais uniforme. "Usei para tingir umas calças e ficou um tom muito bonito e intenso. O corante vem com fixador, o que outras marcas não incluem", partilha uma utilizadora satisfeita.

O segredo está na fórmula que inclui um fixador especial, garantindo que a cor fica intensa e duradoura. "Usei para tingir todas as cortinas da minha casa. Eram bege com folhas bordadas em fio castanho e ficaram perfeitas. As folhas ficaram pretas e o resto num tom cinzento muito suave", partilha uma utilizadora que descobriu outras utilidades para além do vestuário. O corante funciona em tecidos como algodão, linho, viscose e seda, embora seja importante verificar sempre a composição da peça antes de começar.

Resultados profissionais em casa

Para melhores resultados, pode escolher entre dois métodos. Na máquina, basta seguir um programa longo a 40°C, sem pré-lavagem nem centrifugação. Para peças mais delicadas ou pequenas, pode fazer o processo à mão. "É preciso ter cuidado ao manusear o produto no início porque mancha muito, por isso use sempre luvas. Mas depois, com água, sai sem problema", aconselha uma utilizadora que conseguiu recuperar umas calças manchadas.

Dicas para melhores resultados

"Use sempre luvas porque o produto pode manchar muito no início", aconselha uma utilizadora experiente. A marca recomenda usar um programa longo a 40°C quando tingir na máquina, e água bem quente quando fizer o processo à mão. O segredo para uma cor uniforme está na mistura: adicione sal conforme as instruções e certifique-se que o produto está bem dissolvido antes de começar. "É um processo que requer algum cuidado, mas o resultado compensa. As peças ficam como novas", garante outra utilizadora satisfeita.

*Os produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

