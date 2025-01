Cansado de lutar com os cordões das sweats? Este truque simples resolve o problema de vez

Sempre que lavamos sweats ou fatos de treino com cordões, é comum que os fios saiam do sítio ou fiquem concentrados só de um lado, tornando-se uma verdadeira dor de cabeça quando tentamos colocá-los novamente no sítio certo.

Normalmente, este processo é feito manualmente e pode levar uma eternidade, exigindo alguma paciência. No entanto, há uma dica extremamente útil que facilita este trabalho e poupa tempo.

O criador de conteúdos da página de Instagram problemsolvedshow partilhou um vídeo com uma solução simples e eficaz: usar um clip de papel para recolocar os cordões. Siga os passos:

Aceda às duas pontas do cordão – Pode ser necessário retirar o cordão completamente se uma das pontas estiver presa. Prepare o clip de papel – Certifique-se de que o clip escolhido é fino o suficiente para passar pelos buracos do cordão. Prenda uma das extremidades do clip à ponta do cordão. Insira o clip no buraco do cordão – Endireite a outra extremidade do clip e insira-a em um dos buracos da peça de roupa. O clip serve como suporte rígido, facilitando a passagem do cordão pelo túnel. Puxe o cordão até ao outro lado – Quando o clip sair pela abertura oposta, remova-o, solte o cordão e está pronto.

Com este método, o processo torna-se muito mais rápido e eficiente. Veja o vídeo na íntegra: