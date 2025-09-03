Estas são as cores de verniz que mais vão ser usadas no outono

Atenção: há duas substâncias comuns nos vernizes de gel e gelinho que foram proibidas

Setembro chegou e com ele veio a despedida das cores vivas do verão. Se durante os meses mais quentes os tons vibrantes e chamativos dominaram as unhas, este outono a tendência muda para uma paleta mais sóbria, elegante e sofisticada.

Os neutros ganham destaque e prometem marcar presença nos salões e nas escolhas do dia a dia. Entre as apostas mais fortes estão os castanhos em diferentes tonalidades, que remetem para a natureza e para a estação das folhas secas. Também os roxos escuros surgem como opção de elegância intemporal, perfeitos para dar um toque de mistério ao look.

O clássico leitoso, que nunca sai de moda, mantém-se como escolha segura para quem prefere uma manicure discreta e minimalista. Já para as mais ousadas, os tons profundos como o verde escuro e o azul escuro vão ser indispensáveis.

Este outono, menos é mais: a tendência passa por unhas que respiram elegância, com cores marcantes, mas sempre ligadas à serenidade da estação.