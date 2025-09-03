Facebook Instagram
Dicas

Estas são as cores de verniz que mais vão ser usadas no outono

Setembro chegou e trouxe consigo a mudança de estação e de tendências. As unhas deixam de lado os tons vibrantes do verão para dar lugar a cores mais sóbrias e elegantes
IOL
Hoje às 11:01
Atenção: há duas substâncias comuns nos vernizes de gel e gelinho que foram proibidas

Setembro chegou e com ele veio a despedida das cores vivas do verão. Se durante os meses mais quentes os tons vibrantes e chamativos dominaram as unhas, este outono a tendência muda para uma paleta mais sóbria, elegante e sofisticada.

Os neutros ganham destaque e prometem marcar presença nos salões e nas escolhas do dia a dia. Entre as apostas mais fortes estão os castanhos em diferentes tonalidades, que remetem para a natureza e para a estação das folhas secas. Também os roxos escuros surgem como opção de elegância intemporal, perfeitos para dar um toque de mistério ao look.

O clássico leitoso, que nunca sai de moda, mantém-se como escolha segura para quem prefere uma manicure discreta e minimalista. Já para as mais ousadas, os tons profundos como o verde escuro e o azul escuro vão ser indispensáveis.

Este outono, menos é mais: a tendência passa por unhas que respiram elegância, com cores marcantes, mas sempre ligadas à serenidade da estação.

RELACIONADOS
Atenção: há duas substâncias comuns nos vernizes de gel e gelinho que foram proibidas
Este foi o alimento que Cristina Ferreira deixou de comer depois dos 40: "na barriga faz toda a diferença"
Chama-se PP405: parece um código, mas é a mais recente esperança para a calvície
Especialista explica porque não devemos tomar banho imediatamente a seguir a fazer desporto
Especialista explica porque não devemos tomar banho imediatamente a seguir a fazer desporto
Cheesecake de bolacha maria: a receita simples que nos leva numa doce viagem à infância
Mais Vistos
00:01:26
Big Brother
Catarina Miranda atira-se a Maria Botelho Moniz
tvi
00:01:04
Big Brother
Afonso Leitão faz ‘birra’ com Catarina Miranda e o motivo não podia ser mais insólito
tvi
00:01:01
Dois às 10
Cristina Ferreira recebe mensagem no telemóvel e lê em direto: «Ainda ofereceu um estalo na cara da minha mãe»
tvi
00:01:16
Big Brother
Confissão inesperada: Afonso Leitão fala sobre perda de controlo no Big Brother Verão
tvi
Destaques IOL
Saúde
Chama-se PP405: parece um código, mas é a mais recente esperança para a calvície
Nutrição
Aos 50 anos, celebridade partilha receita para a boa forma. Não come nada durante toda a manhã e de seguida faz 30 minutos de exercício
Perda de peso
"Sem cirurgias": o segredo da transformação de Noélia Pereira, a ex-concorrente do Big Brother, que perdeu mais de 20 quilos
Crime
Influencer de 32 anos, marido e filhos menores encontrados mortos dentro de carro. Crianças tinham 7 e 13 anos
Mais Lidas
Policia militar
Menino de 2 anos morre em casa e é deixado no sofá durante um dia inteiro. Pais são irmãos
Veiculos eletricos
Fui de carro elétrico de férias para o Algarve: conduzi-lo foi confortável, carregá-lo foi um suplício
cnn
Combustível
Falha informática em posto de gasolina põe à venda combustível por 0,13€ o litro 
cnn
Dois às 10
Viúva de Diogo Jota volta a emocionar seguidores: «Ele está contigo e com os meninos»
tvi
Internacional
Liverpool contrata brasileiro para desenvolver jogadores
maisfutebol
FC Porto
FC Porto: Diogo Costa tem proposta para renovar... e nenhuma pressa em responder
maisfutebol