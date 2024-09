Pessoas que se vestem de preto costumam ter estas características em comum, diz psicóloga

Roupa preta faz parte da lista de essenciais de praticamente toda a gente por ser considerada elegante e por combinar com praticamente tudo. Mas ainda que muita gente apenas use uma peça neste tom, há pessoas que parecem que só usam preto. E este estilo de vestir pode estar relacionado com a psicologia das cores, como explica um artigo do site espanhol El Economista.

A psicologia das cores refere que os tons podem influenciar a personalidade e o caráter, assim como as emoções e o comportamento. Por isso é que pessoas que se vestem de preto com frequência podem ter características em comum.

A psicóloga Lara Ferreiro explicou à ABC, citada pelo El Economista, que as cores que usamos influenciam a forma como a sociedade e as pessoas nos percecionam.

Normalmente, o preto transmite seriedade e força, podendo também transmitir paz para muitas pessoas. mas há outras mensagens por trás do tom.

A psicóloga salientou que é uma cor associada à discrição e que por isso, quem a usa, muitas vezes não quer chamar a atenção, podendo até ser introvertida. Mas usar preto pode também passar uma mensagem de elegância, mistério e até de poder e criar uma mensagem de proteção e segurança.

De destacar ainda que o preto está associado à melancolia e à nostalgia, algo que não é necessariamente negativo.

Noutra entrevista à ABC, a psicóloga acrescentou que quem opta por cores como cinzento, castanho ou preto costuma ser uma pessoa prática. No entanto, alerta que quando se usa sempre esta cor, pode não se deixar entrar a felicidade na vida e, a longo prazo, a pessoa pode ir ficando cada vez mais negativa.