Ator português e a mulher provam como é possível ter corpos incríveis aos 50 e 60 anos. Apanhámo-los num jardim secreto

Quase com 60 anos, Carla Andrino prova que a idade é só um número com novas imagens: "Material bélico"

Conheça a mulher deslumbrante que deixou a seus pés um dos jogadores portugueses mais cobiçados

Ricardo Carriço e Ana Rebelo continuam a surpreender pela excelente forma física. Aos 62 e 52 anos, respetivamente, o ator português e a mulher mostram que a idade não os impede de exibir corpos definidos — e, desta vez, aproveitaram um recanto especial no coração de Lisboa para algumas fotografias.

O casal foi “apanhado” num verdadeiro jardim secreto, num momento de descontração entre a natureza e o verde exuberante. As imagens foram partilhadas pelo próprio casal nas redes sociais e mostram Ricardo Carriço e Ana Rebelo em fato de banho, descontraídos e cúmplices, sendo uma das imagens mais amorosas a do ator abraçado à sua enteada.

“Duas horas roubadas ao fim-de-semana de trabalho. Só nós, o sol e o 'secret garden' do TM Luxury Apartments”, escreveram na publicação.

O espaço a que se referem é um hotel boutique situado no centro de Lisboa, numa localização privilegiada paralela à icónica Avenida da Liberdade. Entre a agitação da capital, o empreendimento esconde um espaço exterior rodeado de vegetação, que serviu de cenário às fotografias do casal.

Um casal que não esconde a cumplicidade

Não é a primeira vez que Ricardo Carriço e Ana Rebelo chamam a atenção pela forma física. Em agosto, por ocasião do 62.º aniversário do ator, o casal aproveitou uns dias de descanso no Algarve e partilhou vários registos dessa pausa em família.

As fotografias deixaram então os seguidores atentos à excelente condição física de ambos. Ricardo e Ana, que estão casados há cinco anos, surgem frequentemente nas redes sociais em momentos de grande cumplicidade e descontração.

As declarações de carinho entre os dois também são uma constante. Recentemente, o ator dedicou uma mensagem especial à mulher: “Parabéns meu amor ❤️ por mais esta volta ao Sol. O mundo é muito melhor contigo. AMO-TE TANTO!”.

Ana Rebelo é mãe de três filhos e tem também conquistado a atenção dos seguidores pelos momentos que partilha ao lado do marido.