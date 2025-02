Qual a distância que deve conseguir correr sem parar de acordo com a sua idade?

Fique em forma em 30 dias com sete minutos de exercícios diários

Se alguma vez se questionou sobre qual deveria ser a sua resistência ao correr consoante a sua idade, há uma análise interessante realizada pelo site Dagens.com que pode dar algumas respostas. Este levantamento analisa a distância mínima que se deveria conseguir correr sem parar, assumindo que não existem limitações físicas e que não se é atleta de alto rendimento. Vamos descobrir o que dizem os números!

Dos 10 aos 14 anos:

Nesta fase, o mais importante é tornar a corrida numa atividade prazerosa. O objetivo recomendado é conseguir correr entre 1 a 3 quilómetros sem parar. O foco deve estar no desenvolvimento da resistência de forma natural, sem pressões excessivas.

Dos 15 aos 19 anos:

Os adolescentes entre os 15 e os 19 anos estão no auge do desenvolvimento físico e podem apontar para 3 a 8 quilómetros sem parar. Segundo o Dagens.com, este é o momento ideal para consolidar hábitos saudáveis e aumentar a capacidade aeróbica.

Dos 20 aos 24 anos:

Entrando na idade adulta com a energia no máximo e um grande potencial de resistência, o estudo sugere que nesta fase se deveria conseguir correr 5 a 10 quilómetros sem parar. Com treino regular, é possível atingir distâncias ainda maiores e até considerar desafios como meias-maratonas.

Dos 25 aos 29 anos:

A partir dos 25 anos, a recomendação mantém-se: 5 a 10 quilómetros. Para quem já corre, esta é uma fase em que a consistência é a chave. Se nunca experimentou correr, não há tempo melhor para começar.

Dos 30 aos 34 anos:

Nos 30s, o corpo começa a sentir algumas mudanças, mas a resistência pode continuar forte. A referência do Dagens.com aponta para 5 a 8 quilómetros sem parar, com a necessidade crescente de equilibrar esforço e recuperação.

Dos 35 aos 39 anos:

Nesta fase, a distância recomendada varia entre 3 a 7 quilómetros. A manutenção da flexibilidade e da força muscular pode fazer toda a diferença para continuar a correr de forma segura.

Dos 40 aos 44 anos:

Os números começam a diminuir ligeiramente, com a recomendação entre 3 a 6 quilómetros. No entanto, com um plano de treino ajustado, muitos corredores continuam a atingir grandes distâncias.

Dos 45 aos 49 anos:

Aqui, o objetivo passa por manter a resistência dentro dos 3 a 5 quilómetros sem parar. O Dagens.com destaca a importância de prestar atenção à recuperação e evitar lesões.

Dos 50 aos 54 anos:

Com algumas adaptações, ainda é possível correr 2 a 5 quilómetros de forma consistente. Exercícios de força e alongamentos são aliados indispensáveis nesta fase.

Dos 55 aos 59 anos:

Nesta etapa, o ideal é manter-se entre os 2 a 4 quilómetros sem parar, combinando a corrida com treinos de resistência muscular para garantir um bom equilíbrio corporal.

60+ anos:

A partir dos 60 anos, a corrida assume um papel mais ligado à qualidade de vida do que ao desempenho. A referência do Dagens.com sugere que uma boa meta seja entre 2 a 3 quilómetros sem parar, sempre respeitando os limites individuais e priorizando o bem-estar.