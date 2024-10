Jeffing: a técnica correr sem se cansar em demasia ganha cada vez mais adeptos

Já ouviu falar em Jeffing? Este parece ser o nome da solução definitiva para quem está a começar a correr e sente que não consegue manter-se nesta atividade muito tempo ou, por outro lado, para quem já corre e quer aumentar a resistência para participar, por exemplo, numa maratona.

A verdade é que esta abordagem, que visa conseguir manter-se no exercício sem se cansar em demasia, não nasceu ontem. Foi criada pelo atleta olímpico Jeff Galloway nos anos 70 e trata-se de uma técnica combina corrida e caminhada, alternando entre períodos curtos de corrida e longos momentos de marcha. Originalmente concebida para ajudar principiantes a entrarem no mundo do exercício, acabou por se tornar uma prática útil também para atletas experientes, já que melhora a resistência e previne lesões, como explica a edição mexicana da revista Marie Claire.

A crescente popularidade da corrida levou muitas pessoas a dedicarem os seus fins de semana a uma prática mais ativa. No entanto, começar com treinos muito intensos pode ser arriscado para quem não conhece os seus limites. O Jeffing aparece como uma solução eficaz, pois, ao centrar-se na resistência, não coloca a velocidade como prioridade.

Entre as vantagens desta prática estão a melhoria da saúde cardiovascular, o fortalecimento muscular e a redução do stress. Além disso, é um método eficaz para quem deseja perder peso de forma gradual e consistente, sem os riscos de lesões comuns nos treinos mais agressivos. Para os principiantes, o Jeffing é ideal por permitir uma adaptação suave ao exercício, enquanto para os atletas mais experientes, funciona como um complemento à rotina, ajudando a manter a resistência.

Para iniciar o Jeffing, é importante fazer um bom aquecimento, realizando alongamentos e exercícios leves. " Em seguida, deve começar-se com metas modestas, ajustando a distância e o tempo de acordo com a capacidade individual. Ao estabelecer intervalos curtos de corrida, de 1 a 3 minutos, seguidos de caminhadas mais longas, o corpo ganha gradualmente mais resistência. "Com o tempo, o corpo adapta-se, e a resistência aumenta", explicava Jeff Galloway, citado no mesmo artigo da Marie Claire.

Ao implementar o Jeffing, a regularidade é fundamental. A prática consistente, associada a um aumento gradual na dificuldade, permite atingir metas mais ambiciosas e realizar corridas mais longas de forma segura e saudável.

Exemplo de um plano de Jeffing do site britânico Women’s Running (pode ser adaptado à capacidade de cada pessoa e mudado à medida que ganha mais resistência):