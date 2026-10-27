Menos de 15 euros para tratar dos pelos do nariz e das orelhas

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De 100 para 45 euros? Com este manequim da Amazon vai ter sempre roupa seca e passada

Aquecer uma divisão por menos de 25 euros: o aquecedor que muita gente já conhece está em promoção

Há pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença na apresentação pessoal. Aparar os pelos do nariz e das orelhas é um desses cuidados discretos, mas importantes, que ajudam a manter uma aparência cuidada sem exigir muito tempo nem esforço.

Para quem procura uma solução acessível para os cuidados pessoais, o aparador da marca Brigin, à venda na Amazon, pode ser uma opção a considerar. O aparelho custa atualmente 14,91 euros, menos 3,38 euros do que o preço original de 18,29 euros. Com uma classificação de 4,3 estrelas em cinco, baseada em mais de 1200 avaliações, soma ainda mais de mil compras no último mês e conta com o selo «Escolha da Amazon».

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Lâmina giratória e bateria com ecrã

Este modelo é pequeno e preto, do tamanho de uma caneta grossa, e tem dentro da cabeça uma lâmina de aço inoxidável com duplo gume. A lâmina gira 360° e, segundo o fabricante, corta mesmo os pelos mais compridos de forma precisa, sem os puxar nem irritar a pele.

Funciona com bateria recarregável, que se carrega por USB-C, a mesma ficha da maioria dos telemóveis atuais, e o cabo vem incluído. Um pequeno ecrã mostra o nível da bateria, para não ser apanhado de surpresa a meio do uso. O equipamento é ainda resistente à água, pelo que pode ser usado a seco ou a húmido, e a cabeça sai para ser lavada debaixo da torneira.

Pequeno para levar na mala

Pesa 130 gramas e ocupa pouco espaço, por isso cabe sem dificuldade num saco de viagem ou de higiene. Vem com proteção contra poeiras, para se manter limpo quando não está a ser usado, e tem garantia de satisfação de 100%, com o vendedor a prometer resposta a qualquer problema em 24 horas.

O que dizem os utilizadores

As opiniões são sobretudo positivas. Um utilizador conta que o aparelho «deixou o nariz impecável» e recomenda-o sem reservas, outro diz que funciona «muito bem» e um terceiro descreve-o como «perfeito e económico». Há ainda quem refira que chegou antes do prazo e «muito bem embalado», e quem o use também para acertar o bigode.

É um daqueles produtos que se compram uma vez e resolvem o assunto durante muito tempo.

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